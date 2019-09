Come vedere Italia - Namibia in TV e streaming gratis

21 Settembre 2019 - Inizia il mondiale di rugby 2019 per la Nazionale italiana: questa mattina alle 7:15 gli azzurri debuttano contro la Namibia. Una partita sulla carta agevole per l’Italrugby, ma le insidie sono dietro l’angolo. La Namibia è una squadra molto fisica che può mettere in difficoltà gli azzurri. Ci vorrà la grande esperienza di Sergio Parisse e di Alessandro Zanni, i due veterani che guideranno l’Italia in questo Mondiale.

Il sorteggio non è stato fortunato per gli Azzurri che dovranno lottare con Nuova Zelanda e Sud Africa per strappare il passaggio ai quarti (al debutto gli All Blacks hanno battuto il Sud Africa). L’altra squadra del girone è il Canada, l’avversario sulla carta più debole. O’Shea ha scelto il “quindici” che scenderà in campo contro la Namibia: in prima linea Quaglio, Bigi e Pasquali. In terza linea Parisse con Mbandà e Steyn. Come mediano di mischia è stato scelto Tebladi, mentre Allan giocherà come apertura. Sulle ali Padovani e Bellini.

Italia – Namibia verrà trasmessa in TV in diretta su Rai 2 e in streaming gratis su RaiPlay.

Italia – Namibia: orario di inizio

Orario tutt’altro che comodo per gli appassionati di rugby: l’inizio di Italia – Namibia è previsto per le ore 7:15.

La formazione dell’Italia contro la Namibia

15 Jayden Hayward

14 Edoardo Padovani

13 Tommaso Benvenuti

12 Luca Morisi

11 Mattia Bellini

10 Tommaso Allan

9 Tito Tebaldi

8 Sergio Parisse (c)

7 Maxime Mbandà

6 Abraham Steyn

5 Federico Ruzza

4 Alessandro Zanni

3 Tiziano Pasquali

2 Luca Bigi

1 Nicola Quaglio

Dove vedere Italia – Naminia in TV

Come buona parte delle partite dei mondiali di rugby 2019, anche Italia – Namibia verrà trasmessa dalla Rai. Il match potrà essere visto in TV su Rai 2.

Come guardare Italia – Namibia in streaming gratis

Se non volete accendere la TV per non svegliare la vostra famiglia, potete vedere Italia – Namibia in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai. Per accedere a RaiPlay non bisogna pagare l’abbonamento, ma solamente iscriversi. L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store e App Store. Per seguire in streaming gratis Italia – Namibia bisogna accedere a RaiPlay, premere su Dirette e selezionare il box dedicato a Rai Due. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della partita.