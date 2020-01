Come vedere Italia - Russia di ATP Cup in TV e streaming gratis

2 Gennaio 2020 - Inizio complicato per l’Italia nell’ATP Cup 2020, il nuovo torneo dedicato alle Nazionali organizzato dall’ATP che si svolge dal 3 al 12 gennaio in Australia. Gli Azzurri affrontano la Russia, una delle Nazionali favorite per la vittoria finale. L’Italia deve fare anche a meno di Matteo Berrettini, numero otto della classifica ATP a causa di piccoli problemi fisici accusati durante la preparazione della fine dello scorso anno.

A difendere i colori azzurri in Australia ci sono Fognini, Travaglia, Lorenzi, Giannessi e Bolelli. Saranno proprio i primi due a scendere in campo contro Medvedev e Khachanov, entrambi top 10 della classifica ATP. Servirebbe una vera e propria impresa ai due italiani per riuscire a strappare almeno un punto in uno dei due singolari, per poi giocarsi tutto nel doppio, per il quale è stato convocato lo specialista Bolelli. L’inizio del match è fissato per le 10:30 ora italiana e in totale dovrebbe durare circa sette ore. Italia – Russia può essere visto in TV sul Supertennis TV, canale disponibile in chiaro sul digitale terrestre e su Sky. Per vedere il match di ATP Cup 2020 in streaming bisogna connettersi al sito di Supertennis TV.

ATP Cup 2020, a che ora giocano Italia – Russia

L’inizio è fissato per le ore 10:30 di venerdì 3 gennaio 2020. Il primo match sarà tra Khachanov e Travaglia, poi a seguire Medvedev – Fognini e alla fine il doppio. La sfida dovrebbe durare circa 6-7 ore.

Italia – Russia: le partite dell’ATP Cup 2020

Primo singolare dalle ore 10.30

Karen Khachanov vs Stefano Travaglia

Secondo singolare non prima delle ore 12.00

Daniil Medvedev vs Fabio Fognini

Doppio a seguire

Formazioni da definire

Come vedere in TV Italia – Russia ATP Cup 2020

I diritti televisivi dell’ATP Cup 2020 sono stati acquistati da Supertennis TV, canale del digitale terrestre e del satellitare. Per vedere in TV in chiaro Italia – Russia bisogna sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o sul canale 224 del satellitare.

Come guardare in streaming gratis Italia – Russia ATP Cup 2020

Per gli appassionati c’è anche la possibilità di vedere in streaming gratis Italia – Russia di ATP Cup sul sito di Supertennis TV. Rispetto ad altri servizi on demand, in questo caso non bisogna pagare nessun abbonamento né essere iscritti al sito.

Per seguire in streaming Italia – Russia bisogna aprire il browser del proprio dispositivo (smartphone, tablet, computer), inserire la URL del sito di Supertennis TV e premere sul box dedicato al match presente nella homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming.