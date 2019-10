Come vedere Italia - Sudafrica in TV e streaming gratis

4 Ottobre 2019 - Una partita da dentro o fuori. Non c’è altro risultato che la vittoria. Oggi l’Italia del rugby affronta il Sudafrica, nel terzo match del girone B dei mondiali di rugby 2019: L’Italia arriva da due vittorie contro le due squadre sulla carta più deboli: dopo il successo deludente contro la Namibia, è arrivata la grande vittoria contro il Canada. E ora arriva la prova del 10: il match contro i sudafricani.

Sulla carta un match difficilissimo e complicato. L’Italia è più debole e non parte certo con i favori del pronostico, ma per raggiungere i quarti è necessaria una vittoria. In caso di sconfitta, l’Italia avrebbe un’ultima possibilità contro la Nuova Zelanda, ma la partita è ancora più ostica contro i favoriti numero 1 alla vittoria finale. Il CT O’Shea si è affidato ai suoi uomini migliori: al centro della squadra torna il capitano Sergio Parisse, arrivato oramai alla partita 141 con la maglia azzuurra. A supporto di sarà la coppia Allan- Tebaldi, mentre sulle ali Campagnaro e Benvenuti. Ci vuole la massima concentrazione da parte di tutti per tentare l’impresa.

Come tutte le partite della Nazionale italiana ai mondiali di rugby 2019, anche Italia – Sudafrica verrà trasmessa in diretta in TV su Rai Due. Sarà disponibile anche lo streaming gratuito su RaiPlay.

Il XV dell’Italia contro il Sudafrica

15 Matteo MINOZZI

14 Tommaso BENVENUTI

13 Luca MORISI

12 Jayden HAYWARD

11 Michele CAMPAGNARO

10 Tommaso ALLAN

9 Tito TEBALDI

8 Sergio PARISSE

7 Jake POLLEDRI

6 Abraham STEYN

5 Dean BUDD

4 David SISI

3 Simone FERRARI

2 Luca BIGI

1 Andrea LOVOTTI

Classifica gruppo B mondiali rugby Italia

Italia 10

Nuova Zelanda 9

Sudafrica 5

Canada 0

Namibia 0

Mondiali rugby 2019, Italia – Sudafrica: orario

L’inizio della partita è fissato alle ore 11:45.

Dove vedere Italia – Sudafrica in TV

Il match tra Italia e Sudafrica verrà trasmesso in diretta TV dalla Rai che ha acquistato i diritti tv per trasmettere sui propri canali alcuni match del mondiali di rugby. La partita della Nazionale italiana potrà essere vista in TV in chiaro su Rai 2.

Come guardare Italia – Sudafrica in streaming gratis

Non potete essere in casa? Nessun problema: Italia – Sudafrica è disponibile in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Non c’è bisogno di nessun abbonamento, ma solo della registrazione al servizio. RaiPlay può essere utilizzato su smartphone, PC e tablet.

Per vedere Italia – Sudafrica in streaming gratis bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e cliccare su Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili in streaming e premendo sul box di Rai Due partirà lo streaming della partita. Forza Azzurri!