Come vedere Joshua - Ruiz in TV e in streaming

7 Dicembre 2019 - Questa sera 7 dicembre alle ore 21:00 Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. si affrontano per il titolo mondiale dei pesi massimi. Un match molto atteso dagli appassionati della “nobile arte”: si tratta della rivincita dell’incontro del primo giugno del Madison Square Garden che vide vincitore a sorpresa Andy Ruiz, capace di mandare KO alla settima ripresa Joshua.

Il pugile britannico ha tutta l’intenzione di tornare a essere il possessore della cintura dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO, tutte le sigle più importanti della boxe. Un match che ha un unico favorito: Anthony Joshua. L’inglese è la grande speranza della boxe mondiale e dopo un inizio sfolgorante, con la vittoria contro Klitschko di due anni fa, sembrava essere pronto a dominare la categoria dei pesi massimi per almeno un decennio. La sconfitta contro Andy “The Destroyer” Ruiz ha rimesso tutto in discussione. Il pugile messicano non è certo un outsider: ha avuto una carriera dignitosa e un exploit incredibile lo scorso giugno, dove mise in mostra tutte le proprie abilità. Un fisico non proprio asciutto (pesa venti chili in più di Joshua), un po’ lento sul ring, ma ha un colpo capace di mandare KO anche il boxer più forte.

L’incontro Joshua – Ruiz è un’esclusiva DAZN e può essere visto in diretta streaming sull’applicazione della piattaforma.

Joshua – Ruiz: orario di inizio

L’inizio dell’incontro tra Joshua e Ruiz è fissato per le ore 21:00 circa.

Dove vedere in TV Joshua – Ruiz

Joshua – Ruiz è un’esclusiva DAZN, piattaforma che sta investendo molto sulla boxe. Per guardare l’incontro in TV è necessario avere uno smart TV che supporta DAZN e avviare la riproduzione tramite l’app della piattaforma di streaming. Il match non verrà trasmesso su DAZN1, canale disponibile sul satellitare di Sky (alla stesso ora gioca Lazio – Juve).

Come guardare in streaming Joshua – Ruiz

Per gli appassionati della nobile arte c’è anche la possibilità di vedere Joshua – Ruiz in streaming sull’app di DAZN. Per seguire l’incontro basta avere un abbonamento a DAZN (9,99 euro al mese) e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet computer, console e smart TV). Una volta lanciata l’app, basta cliccare sul banner dedicato al match presente in home page.