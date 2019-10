Come vedere Juve-Bayer Leverkusen in TV e streaming su Sky e Mediaset

1 Ottobre 2019 - Juventus – Bayer Leverkusen è il secondo match del gruppo D della Champions League 2019 – 2020. La Juventus arriva dal pareggio al Wanda Metropitano, dopo aver dominato per sessanta minuti ed essere stata in vantaggio per 2-0, mentre il Bayer è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lokomotiv Mosca. La partita può essere vista in TV su SkySport Uno, canale 201 dell’emittente satellitare, e in chiaro gratis su Canale 5, che da questa stagione torna a trasmettere la miglior partita delle italiane del martedì sera.

La Juventus deve vincere la partita. Sulla carta è molto più forte dei tedeschi e un pareggio o una sconfitta metterebbero in seria difficoltà il cammino europeo dei bianconeri. L’obiettivo per la stagione 2019 – 2020 della Juventus è andare il più lontano possibile nella manifestazione ed arrivare a giocarsi la finale a Istanbul. Sarri ripropone il 4-3-1-2, modulo già provato nelle ultime due uscite in campionato. Nella probabile formazione della Juventus, Ramsey sarà schierato dietro le due punte Higuaín – Ronaldo. In difesa torna a presidiare la fascia sinistra Alex Sandro. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Pjanić, sempre più uomo decisivo nel gioco di Sarri. La Juventus, però, dovrà fare attenzione ai giovani del Bayer Leverkusen, soprattutto a Havertz, considerato uno dei talenti più forti della nuova generazione

Juventus – Bayer Leverkusen: orario

Il calcio d’inizio di Juventus – Bayer Leverkusen è fissato per le ore 21:00. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Le probabili formazioni di Juventus – Bayer Leverkusen

Juventus (4-3-1-2): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Higuaín, Ronaldo.

Leverkusen (4-3-3): Hradecky; L Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri; Havertz, Alario, Volland.

Dove vedere Juventus – Bayer Leverkusen in TV

Juventus – Bayer Leverkusen può essere vista in TV gratis su Canale 5. Mediaset ha chiuso un accordo con Sky per trasmettere in chiaro la miglior partita delle italiane del martedì sera. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno vedere la partita su SkySport Uno, con il pre-partita che inizierà un quarto d’ora prima del calcio d’inizio. Su Canale 5 l’appuntamento è alle 20:50 dopo Striscia la Notizia.

Come guardare Juve – Bayer Leverkusen in streaming gratis

I tifosi bianconeri possono vedere Juve – Bayer Leverkusen in streaming gratis su Mediaset Play, la piattaforma on demand della TV del Biscione. Non c’è bisogno di un abbonamento, ma solamente di essere iscritti al servizio. L’app è disponibile gratis sul Google Play Store e App Store. Per seguire in streaming gratis la partita bisogna accedere alla piattaforma, premere su “Dirette” e poi selezionare il box dedicato a Canale 5. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta del canale e della partita.

Gli abbonati a Sky possono guardare Juve – Bayer Leverkusen in streaming su SkyGo, servizio on demand dell’emittente satellitare. Oltre all’abbonamento è necessario essere anche iscritti al sito di Sky per poterlo utilizzare. Per seguire il match in streaming bisogna accedere a SkyGo con le proprie credenziali, premere su Canali TV, selezionare SkySport Uno e poi cliccare sul tasto “Play”. Partirà la diretta del canale e lo streaming del match.

Chi non può guardare la partita sul proprio smartphone, può seguire la diretta testuale di Juve – Bayer su Virgilio Sport.