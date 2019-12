Come vedere Juve - Sassuolo in TV e in streaming su Sky o DAZN

1 Dicembre 2019 - La Juventus torna in campo per il primo match della domenica della quattordicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. I bianconeri affrontano il Sassuolo all’Allianz Stadium: il calcio d’inizio è fissato per le 12:30. Juventus – Sassuolo può essere vista in TV su DAZN e su DAZN1, il canale 2019 di Sky. Lo streaming del match è disponibile solamente sull’app di DAZN.

La Juventus arriva alla partita dopo la convincente vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid che ha garantito ai bianconeri il primo posto nel girone. La squadra allenata da Sarri ha bisogno di una vittoria per continuare a occupare il primo posto in classifica e portare a quattro i punti di vantaggio sull’Inter, impegnata alle 15:00 contro la Spal. Sarri potrebbe decidere di cambiare alcuni uomini: Rugani al posto di De Ligt ed Emre Can al osto di Khedira. In attacco spazio al duo Higuain – Cristiano Ronaldo. Il Sassuolo, invece, deve fare a meno di Berardi, ancora fermo ai box, e di Ferrari. In difesa spazio al greco Kyriakopoulos.

A che ora si gioca Juve – Sassuolo

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Come vedere Juve -Sassuolo

Come tutte le partite della domenica di pranzo, Juve – Sassuolo è un’esclusiva di DAZN. I tifosi delle due squadre possono vedere il match su DAZN e anche su DAZN1, il canale disponibile sul satellitare di Sky. Per guardare Juve – Sassuolo in streaming bisogna utilizzare l’app di DAZN.

Le probabili formazioni di Juve – Sassuolo

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga.