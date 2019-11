Come vedere Juventus - Atletico Madrid in TV in chiaro e in streaming

26 Novembre 2019 - Questa sera alle ore 21:00 all’Allianza Stadium la Juventus sfida l’Atletico Madrid per la quinta partita del girone eliminatorio di Champions League 2019 – 2020. I bianconeri si sono già qualificati, ma sono alla ricerca del primo posto nel girone: per conquistarlo è necessaria una vittoria contro la squadra di Simeone. Juventus – Atletico Madrid viene trasmessa in TV in chiaro su Canale 5 e da Sky sul canale SkySport Uno. Disponibile anche lo streaming gratis su Mediaset Play e su SkyGo (solo per gli abbonati Sky).

La Juventus arriva al match con un paio di problemi di formazione. Sulla fascia sinistra fiducia a De Sciglio, con Alex Sandro fermo per un problema muscolare. A centrocampo rientra Matuidi, mentre Ramsey giocherà da vertice alto dietro alle due punte Cristiano Ronaldo (pronto al rientro dopo il riposo precauzionale contro l’Atalanta) e Higuain. L’argentino sta vivendo un periodo magico e arriva dalla doppietta con assist contro l’Atalanta. L’Atletico Madrid vive un momento particolare: l’ultima partita in Champions l’ha persa contro il Bayer Leverkusen e il pareggio in Liga. Simeone deve fare a meno di Gimenez in difesa, mentre Joao Felix è appena rientrato dall’infortunio. Juventus – Atletico Madrid sarà una partita spettacolare, entrambe le squadre hanno bisogno della vittoria per assicurarsi il passaggio del girone o il primo posto.

A che ora inizia Juventus – Atletico Madrid

Il calcio d’inizio di Juventus – Atletico Madrid è fissato alle ore 21:00. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Le probabili formazioni di Juventus – Atletico Madrid

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata. All.: Simeone.

Dove vedere in TV in chiaro Juventus – Atletico Madrid

Juventus – Atletico Madrid viene trasmessa in chiaro in TV su Canale 5. Il collegamento con lo studio pre-partita comincerà alle ore 20:50. Il match si può vedere in TV anche su SkySport Uno, canale 201 dell’emittente satellitare.

Come guardare in streaming Juventus – Atletico Madrid

Per vedere la partita in streaming bisogna essere abbonati a Sky e accedere a SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. SkyGo può essere utilizzato su smartphone, tablet e computer.

Per guardare Juventus – Atletico Madrid in streaming si deve lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Uno partirà la diretta online del match.

Come vedere Juventus – Atletico Madrid in streaming gratis

Non bisogna per forza essere abbonati a Sky per seguire in streaming Juventus – Atletico Madrid. È disponibile anche lo streaming gratuito su Mediaset Play, la piattaforma on demand di Mediaset. Per utilizzarla bisogna essere registrati, ma l’iscrizione è gratuita.

Per vedere in streaming gratis Juventus – Atletico Madrid bisogna lanciare Mediaset Play, inserire le proprie credenziali e premere su Dirette. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando Canale 5 partirà lo streaming della partita.

Se non siete a casa, potete seguire la diretta testuale di Juventus – Atletico Madrid su Virgilio Sport.