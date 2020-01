Come vedere Juventus - Cagliari in TV e in diretta streaming

6 Gennaio 2020 - Torna la Serie A. Dopo la pausa natalizia ricomincia il campionato e lo fa con partite di un certo peso, come ad esempio Juventus – Cagliari. La capolista affronta una delle sorprese della stagione, sesta in classifica, ma in piena lotta per un posto in Champions League. Gli uomini di Maurizio Sarri dovranno fare molta attenzione alla squadra sarda che ha dimostrato di avere grande forza e uno dei migliori centrocampi della Serie A.

La Juventus ha bisogno di una vittoria per continuare la corsa verso lo Scudetto e approfittare magari di un passo falso dell’Inter, impegnata al San Paolo contro il Napoli. Il rientro dalle festività natalizie è sempre piuttosto complicato e i bianconeri dovranno fare molta attenzione alle ripartenze veloci del Cagliari. Sarri ha alcuni dubbi di formazione: ballottaggio Demiral – De Ligt e Ramsey – Dybala. Molto dipenderà dallo stato di forma dell’olandese e del gallese. Il Cagliari, invece, ritrova Olsen in porta dopo la squalifica e a centrocampo spazio a Nandez, Cigarini, Rog e Nainggolan. In attacco il duo Joao Pedro – Simeone.

Juventus – Cagliari è un’esclusiva SkySport. Per vedere la partita in TV è necessario collegarsi al canale SkySport Serie A (202). Disponibile lo streaming su SkyGo.

A che ora gioca Juventus – Cagliari

Il calcio d’inizio di Juventus – Cagliari è fissato alle ore 15:00. Si gioca all’Allianz Stadium.

Probabili formazioni Juventus – Cagliari

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Come vedere Juventus – Cagliari in TV

Per guardare in TV Juventus – Cagliari bisogna essere abbonati a Sky e collegarsi sul canale SkySport Serie A (202). Il match può essere visto anche sui canali di Sky del digitale terrestre e su NowTV.

Come guardare in streaming Juventus – Cagliari

Per i tifosi è possibile vedere in streaming Juventus – Cagliari su SkyGo, la piattaforma on demand della TV satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato sul sito.

Per guardare il match in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali, premere su Canali TV e selezionare SkySport Serie A. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Juventus – Cagliari