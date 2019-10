Come vedere Juventus - Genoa in TV e in streaming su Sky o DAZN

29 Ottobre 2019 - La decima giornata di Serie A 2019 – 2020 prevede la sfida tra Juventus e Genoa. I bianconeri sono reduci dal pareggio fuori casa contro il Lecce, mentre il Genoa ha vinto per 3-1 contro il Brescia, nella prima partita da allenatore di Thiago Motta. Juventus – Genoa può essere vista in TV su SkySport Serie A e in streaming su SkyGo.

Sulla carta per la Juventus è una partita abbordabile, contro un avversario che arriva da un periodo complicato. Dopo l’inizio difficile, Preziosi ha deciso di esonerare Andreazzoli e chiamare al suo posto l’ex genoano e interista Thiago Motta, alla sua prima esperienza come allenatore di una squadra “vera”. Sarri deve essere bravo a motivare i suoi e a ritrovare la vittoria dopo il pareggio fuori casa contro il Lecce. L’allenatore toscano potrà di nuovo fare affidamento su Cristiano Ronaldo, tornato disponibile dopo il riposo della scorsa giornata, ma deve fare a meno di Pjanic, Higuain e Ramsey, ancora non al meglio. Thiago Motta, invece, propone lo stesso 11 che ha rimontato il Brescia: 4-2-3-1 con Pinamonti al centro dell’attacco e Pandev, Agudelo e Kouame a supporto.

A che ora gioca Juve – Genoa

Juve – Genoa si gioca questa sera alle ore 21:00. Il match viene disputato all’Allianz Stadium.

Le probabili formazioni di Juve – Genoa

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Ghiglione; Schone, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouame; Pinamonti

Dove vedere in TV Juventus – Genoa

Tra le tante partite che si giocano questa sera per il turno infrasettimanale del campionato, Juventus – Genoa fa parte delle esclusive di Sky. La partita può essere vista in TV sul canale SkySport Serie A. Il match è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV. Non è possibile guardare Juventus – Genoa in TV con DAZN.

Come guardare in streaming Juventus – Genoa

Sky offre la possibilità ai propri clienti di vedere Juventus – Genoa in streaming su SkyGo. Per accedere alla piattaforma è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato sul servizio.

Per seguire Juve – Genoa in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e cliccare sulla voce di menù Canali TV. A questo punto selezionate SkySport Serie A e premete sul tasto “Play”: nel giro di qualche secondo partirà lo streaming di Juve – Genoa. La partita è disponibile in streaming anche per gli abbonati a Now TV utilizzando l’applicazione del servizio on demand.

Chi non è abbonato a Sky o Now TV può seguire la diretta testuale di Juve – Genoa su Virgilio Sport.