Come vedere Juventus - Lokomotiv Mosca in TV e in diretta streaming

22 Ottobre 2019 - Dopo la pausa della Nazionali, torna anche la Champions League. La Juventus affronta il Lokomotiv Mosca nella terza partita del girone D, un match sulla carta alla portata dei bianconeri, che dovranno, però, fare attenzione a non sottovalutare la squadra russa. Una vittoria permetterebbe ai campioni d’Italia di giocare con maggiore tranquillità i prossimi match.

I bianconeri arrivano al match contro il Lokomotiv Mosca con pochi dubbi di formazione. Sarri ha trovato la quadra: 4-3-1-2 con Bernardeschi o Ramsey a giocare dietro le due punte. L’assenza di Douglas Costa ha obbligato l’allenatore toscano a trovare delle soluzioni alternative e per il momento la squadra ha risposto in modo positivo, come dimostra il primo posto in campionato. Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione: ballottaggio Dybala – Higuain per chi dovrà affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. Il Lokomotiv è una squadra molto interessante: i bianconeri dovranno fare attenzione ai gemelli Miranchuk e all’ex Inter Joao Mario.

I tifosi bianconeri possono vedere in TV Juventus – Lokomotiv Mosca su SkySport Uno e in streaming su SkyGo. Il match sarà disponibile anche su Now TV, servizio OTT di Sky.

Juventus – Lokomotiv Mosca: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Juventus – Lokomotiv Mosca è fissato per le ore 21:00. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Classifica Gruppo D Champions League

Juventus 4 punti

Atletico Madrid 4 punti

Lokomotiv Mosca 3 punti

Bayer Leverkusen 0 punti

Le probabili formazioni di Juventus – Lokomotiv Mosca

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

Dove vedere in TV Juventus – Lokomotiv Mosca

Juventus – Lokomotiv Mosca è un’esclusiva di Sky Sport. La partita può essere vista in TV sul canale SkySport Uno (201). Lo studio pre-partita inizierà alle ore 20:00. Juventus – Lokomotiv Mosca può essere seguita in TV anche dagli abbonati a Now TV, ma in questo caso bisogna utilizzare uno smart TV oppure un box TV Android.

Come guardare in streaming Juventus – Lokomotiv Mosca

Se siete abbonati a Sky potete vedere Juventus – Lokomotiv Mosca anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere registrati al servizio e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer).

Per seguire in streaming Juve – Lokomotiv Mosca bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili in streaming e selezionando SkySport Uno partirà la diretta della partita.

Chi non è abbonato a Sky può seguire la diretta testuale di Juve – Lokomotiv Mosca sul sito di Virgilio Sport.