Come vedere Juventus - Milan in TV e streaming su Sky e DAZN

10 Novembre 2019 - Juve – Milan è il big match della dodicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. La partita si gioca questa sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Il match è un’esclusiva Sky e può essere visto in TV sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Serie A (202). Disponibile lo streaming di Juve – Milan sull’app di SkyGo e su Now Tv.

Juve – Milan è una delle partite più affascinanti del campionato italiano. Due squadre che per decenni hanno dominato la scena e che ora vivono due cicli molto differenti. I bianconeri sono reduci da otto scudetti vinti consecutivamente e sono primi in campionato, il Milan, invece, sta scontando i diversi passaggi di proprietà e i cambi dirigenziali. I rossoneri si trovano a metà classifica e hanno già cambiato allenatore: Pioli ha preso il posto di Giampaolo. Sulla carta la Juventus di Maurizio Sarri è favorita, ma il match può nascondere grosse insidie.

Per rilanciare le proprie ambizioni, Pioli è pronto a cambiare modulo: nella probabile formazione il Milan si dovrebbe schierare con un 3-4-2-1 con Rodriguez sulla linea dei difensori e la coppia Suso – Calhanoglu alle spalle di Piatek. La Juventus, invece, si schiera in campo con il 4-3-1-2 con Bernerdeschi alle spalle della coppia Cristiano Ronaldo – Higuain. A centrocampo ballottaggio a duo tra Emre Can e Bentancur per il ruolo di mezzala destra. In difesa torna De Ligt e Cuadrado.

A che ora gioca Juve – Milan

Juve – Milan si gioca alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Le probabili formazioni di Juve – Milan

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Paquetà, Hernandez: Suso, Calhanoglu; Piatek

Dove vedere in TV Juve – Milan

Il posticipo della domenica sera è un’esclusiva Sky. Juve – Milan può essere vista in TV sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Serie A (202). Il match è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV. Juve – Milan non può essere seguita dagli abbonati DAZN.

Come guardare in streaming Juve – Milan

Per gli appassionati di calcio c’è la possibilità di vedere Juve – Milan in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati ed avere un account sul sito di Sky.

Per seguire in streaming Juve – Milan bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Nella pagina che si aprirà selezionate SkySport Uno o SkySport Serie A e cliccate sul tasto Play: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della partita.

Juve – Milan può essere vista in streaming anche sull’app di Now TV.