Come vedere Juventus - Udinese in TV e in streaming su Sky e DAZN

15 Dicembre 2019 - Una vittoria per ricominciare la corsa in campionato e restare attaccata all’Inter. Oggi alle ore 15:00 la Juventus affronta l’Udinese nella sedicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. Il mach è un’esclusiva Sky e può essere visto in TV su SkySport Serie A e in diretta streaming su SkyGo o su Now TV. Non è disponibile la diretta su DAZN.

Come detto da Maurizio Sarri in conferenza stampa, la Juventus deve iniziare a vincere anche con le squadre di medio bassa classifica. Finora la squadra bianconera ha fatto fatica contro le formazioni più deboli, soprattutto per colpa di scarsa concentrazione. La Juventus deve fare anche a meno di alcuni giocatori importanti, tra infortuni e squalifiche: Pjanic, Cuadrado, Khedira (che rientrerà solo tra un paio di mesi) e Ramsey. A guidare il centrocampo ci sarà Bentancur, mentre in attacco ci sarà la coppia Ronaldo – Dybala. L’Udinese, invece, arriva da un buon momento culminato con il pareggio casalingo contro il Napoli. Dopo l’esonero di Tudor, la squadra è affidata a Gotti che a suo dire non è l’allenatore ufficiale, ma oramai siede sulla panchina da quasi un mese.

Juventus – Udinese: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Juventus – Udinese è fissato per le ore 15:00. Si gioca all’Allianz Stadium.

Dove vedere Juventus – Udinese

Juventus – Udinese è un’esclusiva Sky e la partita potrà essere vista solo dagli abbonati dell’emittente satellitare. Per guardare in TV il match bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A dalle ore 14:00, orario d’inizio del pre-partita. Oltre che sul satellitare, la partita è disponibile anche sui canali del digitale terrestre di Sky e su Now TV, il servizio on demand di Sky. Per i tifosi c’è la possibilità di seguire in streaming Juventus – Udinese su SkyGo.

Probabili formazioni Juventus – Udinese

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna