Come vedere la Champions League su Amazon Prime Video

Dal 15 settembre 2021 Amazon ha ampliato il catalogo dell’offerta del suo servizio di streaming Prime Video con un nuovo importante evento sportivo: la UEFA Champions League. Non ci sarà tutta la competizione ma, a detta di Amazon, ci sarà il meglio di essa che verrà offerto per le prossime tre stagioni calcistiche.

Con Amazon Prime Video, in Italia, sarà possibile vedere in diretta alcune partite della Uefa Champions League. Oltre a film, serie tv, docuserie sul mondo del pallone si unisce al catalogo la diretta nello sport più popolare del vecchio continente. La novità è importante e non c’è nessun costo aggiuntivo da pagare per gli utenti. Sarà una vera e propria esclusiva per gli abbonati che da mercoledì 15 settembre potranno seguire in diretta streaming la loro squadra. Il collegamento con il campo per il pre partita è fissato per le 19.30. Prime si dimostra ancora una volta vicina al mondo del pallone e dopo la docuserie sul Paris Saint-Germain arriva la Champions.

La Champions League sbarca su Prime

Tra qualche giorno parte l’offerta gratuita delle partite Uefa Champions League agli abbonati del servizio Prime. Senza nessun costo aggiuntivo il calcio europeo potrà essere seguito in diretta e in esclusiva da mercoledì 15 settembre.

Il collegamento in diretta dal campo parte alle 19.30 con commenti e interviste pre partita dei più noti giornalisti e personaggi del mondo del pallone. In questa prima fase a gironi verrà sempre trasmessa una partita con protagonista una squadra italiana tra Inter Milano, Milan, Atalanta e Juventus.

Qualora una delle quattro si dovesse qualificare, Amazon continuerà a proporre la partita della squadra italiana, altrimenti proporrà la miglior partita tra quelle disponibili.

Questi i primi incontri che si potranno seguire su Amazon Prime Video:

Mercoledì 15 settembre – Inter vs Real Madrid

Mercoledì 29 settembre – Juventus vs Chelsea

Mercoledì 20 ottobre – Zenit Saint Petersburg vs Juventus

Inoltre sempre di mercoledì alle 23:15 Amazon Prime Video trasmetterà i momenti migliori e più discussi delle serate di calcio europeo.

Lo staff e i commentatori

In totale saranno 16 le partite che verranno trasmesse dalla piattaforma Prime Video per la stagione 2021/2022 della Champions League. I presentatori delle dirette saranno Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo. Da bordo campo è prevista la presenza di Alessia Tarquinio.

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, sarà opinionista assieme al giornalista sportivo Sandro Piccinini: commenteranno in diretta le partite. Questi e altri nomi come Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese parteciperanno alle varie dirette streaming che Amazon Prime Video prevede nelle prossime settimane.

Come vedere la Champions su Amazon Prime Video

Per vedere la Champions su Amazon Prime Video è sufficiente aprire l’app di Prime Video, aprire il menu e tra le categorie scegliere “Sport“. Qui l’utente troverà la prossima partita di Champions tra “I tuoi eventi in diretta e futuri“.

Altrimenti è possibile trovare la prossima partita semplicemente cercando “Champions League" nella barra di ricerca di Prime Video.

Su quali dispositivi si può guardare la Champions League?

Le partite di Champions saranno disponibili su tutti i dispositivi dai quali è già possibile guardare gli altri contenuti di Amazon Prime Video: in streaming online dal browser del PC o della Smart TV, o usando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e Smart TV.