Come vedere la Coppa Davis 2019 in TV e streaming

17 Novembre 2019 - Dal 18 al 24 novembre a Madrid si disputa la Coppa Davis 2019, la prima edizione con il nuovo format. Per ravvivare un evento che negli ultimi anni aveva perso un po’ di interesse e che aveva visto molti tennisti non partecipare ai vari appuntamenti annuali, la Federazione internazionale ha deciso di “appaltare” il brand a un gruppo di investitori spagnoli che hanno garantito proventi per 3 miliardi di dollari in venticinque anni.

Il format della Coppa Davis 2019 è completamente differente rispetto a quello a cui siamo abituati. L’evento si disputa in un’unica settimana a Madrid. Partecipano 18 Nazioni (tra cui l’Italia) divise in sei gironi da tre. Le prime e le due migliori seconde si qualificano ai quarti che avranno inizio nella serata di giovedì. Sabato le semifinali e domenica la finale. Ogni sfida tra Nazioni prevede tre incontri: due singolari e un doppio. In caso di 2-0 dopo i due singolari, è obbligatorio disputare anche il doppio a meno che l’arbitro non la ritenga un’eventualità non praticabile a causa di un disturbo o di un fattore esterno non eliminabile. Ogni incontro è al meglio dei tre set con tie-break decisivo.

Una nuova formula che ha fatto storcere il naso a molti tennisti, ma che sicuramente affascina per modalità e per la possibilità di vedere i migliori giocatori al mondo nel giro di una settimana. L’Italia è nel gruppo G con Stati Uniti e Canada, sfide sulla carta molto difficili e che obbligheranno gli Azzurri a giocare al meglio. I diritti televisivi della Coppa Davis 2019 sono stati ottenuti da Supertennis TV, canale del digitale terrestre e della piattaforma satellitare. La Coppa Davis 2019 si può vedere anche in streaming sul sito di Supertennis TV.

Gruppi Coppa Davis 2019

Sei gironi formati da tre squadre ognuno, con le prime e le due migliori seconde qualificate ai quarti di finale che inizieranno giovedì sera.

GRUPPO A

Francia

Serbia

Giappone

GRUPPO B

Spagna

Croazia

Russia

GRUPPO C

Argentina

Cile

Germania

Gruppo D

Belgio

Australia

Colombia

Gruppo E

Gran Bretagna

Kazakhstan

Olanda

Gruppo F

Stati Uniti

Italia

Canada

Calendario Coppa Davis 2019

Ecco il calendario completo della nuova Coppa Davis 2019.

Lunedì 18 novembre

SESSIONE SERALE

Centre Court, ore 16 – Croazia vs Russia

Stadium 2, ore 16 – Canada vs ITALIA

Stadium 3, ore 16 – Belgio vs Colombia

Martedì 19 novembre

SESSIONE DIURNA

Centre Court, ore 11 – Argentina vs Cile

Stadium 2, ore 11 – Francia vs Giappone

Stadium 3, ore 11 – Kazakistan vs Olanda

SESSIONE SERALE

Centre Court, ore 18 – Spagna vs Russia

Stadium 2, ore 18 – Stati Uniti vs Canada

Stadium 3, ore 18 – Australia vs Colombia

Mercoledì 20 novembre

SESSIONE DIURNA

Centre Court, ore 11 – Argentina vs Germania

Stadium 2, ore 11 – Serbia vs Giappone

Stadium 3, ore 11 – Gran Bretagna vs Olanda

SESSIONE SERALE

Centre Court, ore 18 – Croazia vs Spagna

Stadium 2, ore 18 – Stati Uniti vs ITALIA

Stadium 3, ore 18 – Belgio vs Australia

Giovedì 21 novembre

SESSIONE DIURNA

Centre Court, ore 11 – Francia vs Serbia

Stadium 2, ore 11 – Germania vs Cile

Stadium 3, ore 11 – Gran Bretagna vs Kazakistan

SESSIONE SERALE

Centre Court, ore 18 – quarti: vincitore Gruppo D vs vincitore Gruppo F

Venerdì 22 novembre

SESSIONE DIURNA

Centre Court, ore 11 – quarti: vincitore Gruppo A vs una migliore seconda

SESSIONE SERALE

Centre Court, ore 18 – quarti: vincitore Gruppo B vs altra migliore seconda

Stadium 2, ore 18 – quarti: vincitore Gruppo E vs vincitore Gruppo C

Sabato 23 novembre

SESSIONE DIURNA

Centre Court, ore 11 – semifinale (parte alta del tabellone)

SESSIONE SERALE

Centre Court, ore 18 – semifinale (parte bassa del tabellone)

Domenica 24 novembre

Centre Court, ore 16 – finale

Quando gioca l’Italia nella Coppa Davis 2019

L’Italia sarà subito in campo. Debutterà lunedì 18 novembre alle ore 16:00 contro il Canada e poi giocherà mercoledì 20 novembre contro gli Stati Uniti alle ore 18:00.

I convocati dell’Italia alla Coppa Davis 2019

La Nazionale italiana ha preso sul serio l’impegno e il capitano Corrado Barazzutti ha convocato i migliori tennisti del momento (escluso Sinner che al momento delle convocazioni ancora non esplodeva definitivamente). Ecco quali sono state le scelte del capitano: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andrea Seppi, Simone Bolelli.

L’Italia non parte certo con i favori del pronostico, ma l’obiettivo è superare il girone e poi giocarsi il tutto per tutto. Vedremo fino a dove gli Azzurri riusciranno a spingersi.

Come vedere la Coppa Davis 2019 in TV

I diritti televisivi della Coppa Davis 2019 sono stati acquistati da Supertennis TV, canale gestito dalla Federazione Italiana Tennis. Supertennis TV è disponibile in chiaro sul digitale terrestre sul canale 64 e per gli abbonati Sky sul canale 224. Per vedere la Coppa Davis 2019 in TV basta sintonizzarsi su Supertennis TV e sicuramente troverete un incontro oppure l’analisi degli esperti del canale della FIT.

Come guardare la Coppa Davis 2019 in streaming gratis

Per chi non può seguire la Coppa Davis 2019 in TV c’è la possibilità di vedere gli incontri dell’Italia in streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Non c’è bisogno né di iscriversi sul sito web né di pagare un abbonamento, ma solamente avere una buona connessione a Internet.

Per guardare la Coppa Davis 2019 in streaming gratis bisogna aprire il browser dal proprio dispositivo, inserire la URL del sito di Supertennis TV e aspettare che si carichi l’homepage. Tra i vari banner presenti nell’HP troverete anche quello dedicato alla diretta streaming: cliccateci e partirà la diretta online della Coppa Davis 2019