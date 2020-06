Come vedere la finale di Coppa Italia in UltraHD su Rai 4K

Si ricomincia. Il ritorno alla normalità passa anche attraverso le vecchie abitudini: calcio, Serie A e Coppa Italia. Il calcio riparte proprio dalla Coppa Italia: il 12 e 13 giugno sono previste le due semifinali di ritorno, Juventus – Milan e Napoli – Inter. Esclusive che verranno trasmesse dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD. La Tv di Stato, però, sta preparando una grande novità per la finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 17 giugno: la visione con risoluzione UltraHD.

La Rai, infatti, ha anche un canale Rai 4K disponibile su Tivusat, la piattaforma satellitare che permette la visione gratuita di oltre 100 canali e che copre l’intero Paese, anche i comuni non coperti dal digitale terrestre. Tivusat, infatti, nasce proprio come alternativa al digitale terrestre, con un’offerta di canali equiparabile e con una qualità superiore, grazie alla presenza di sette canali in 4K. La finale di Coppa Italia in 4K sarà una delle grandi esclusive disponibili su Tivusat. Ecco cosa fare per vederla con risoluzione UltraHD.

Come vedere Tivusat

Spiegare cosa è Tivusat è molto semplice: si tratta di una piattaforma satellitare che permette la visione gratuita di più di 100 canali televisivi. Sono disponibili tutti i canali presenti sul digitale terrestre più alcune esclusive legate al 4K.

Per vedere Tivusat non bisogna sottoscrivere nessun abbonamento, ma basta acquistare un decoder o una CAM ad hoc per ricevere il segnale e inserire la scheda (gratuita) della piattaforma. È necessario avere un impianto con parabola satellitare (va bene anche quella utilizzata per Sky) orientata su Eutelsat Hotbird 13 ° Est.

Per vedere la finale di Coppa Italia su Rai4K è necessario avere l’impianto, un televisore che supporta la risoluzione UltraHD e sintonizzarsi su RAI 4K, disponibile al numero 210 di Tivusat.