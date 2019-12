Come vedere la finale di X Factor 2019 in TV e diretta streaming

12 Dicembre 2019 - Questa sera alle ore 21:15 ci sarà la finale di X Factor 2019, reality show che in questi anni si è fatto apprezzare per la qualità delle performance e per le indubbie capacità di Alessandro Cattelan. La nuova edizione di X Factor 13 è stata caratterizzata dalla presenza di tre nuovi giudici che si sono contraddistinti per la forza delle loro idee: Sfera Ebbasta, Malik Ayane e Samuel dei Subsonica.

Il più rappresentato in finale è Samuel che è riuscito per la prima volta a portare all’ultima puntata ben due gruppi. Si tratta dei Booda, che hanno infiammato il palco di X Factor con la loro musica elettronica, e La Sierra, un duo trap che sta cercando di imitare il successo di Anastasio dello scorso anno. Gli altri due finalisti sono Davide Rossi della categoria under uomini (Malik Ayane) e Sofia Tornambene della categoria under donne (Sfera Ebbasta), per molti la favorita alla vittoria finale. Come tutte le puntate di X Factor 13, anche la finale verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su SkyUno, canale 108 dell’emittente satellitare. La finale di X Factor 13 può essere visto anche in streaming su SkyGo.

A che ora inizia la finale di X Factor 2019

Per la finale Sky ha preparato un palinsesto ad hoc. Alle 20:25 inizierà su SkyUno AnteFactor e poi alle 21:15 partirà la diretta della finale.

Chi sono i finalisti

Come sempre, sono quattro i finalisti che hanno raggiunto la finale di X Factor: due gruppi, un under uomini e una under donna. I gruppo sono i Booda e La Sierra, l’under donna è Sofia Tornambene, mentre l’under uomini è Davide Rossi, il vero highlander di questa stagione di X Factor, avendo superato indenne diversi ballottaggi.

La finale prevede tre manche: nella prima ogni finalista canterà in duetto con Robbie Williams, una vera icona della musica. I tre che passeranno il turno canteranno un medley con le loro migliori esibizioni eseguite fin qui a X Factor e infine nella terza manche gli ultimi due rimasti canteranno il loro inedito.

Come vedere in TV la finale di X Factor 2019

La finale di X Factor 2019 è un’esclusiva per i clienti Sky. Per guardare in TV la finale di X Factor 2019 bisogna sintonizzarsi sul canale Sky Uno, numero 108 dell’emittente satellitare. La finale di X Factor 13 non verrà trasmessa in diretta sui canali in chiaro, ma sarà disponibile solo la replica la prossima settimana.

Come guardare in streaming la finale di X Factor 13

Per gli appassionati del programma è disponibile anche lo streaming della finale di X Factor 13 su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Il servizio è accessibile solo ai clienti Sky.

Per vedere la finale di X Factor 2019 in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le credenziali d’accesso e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina nella quale selezionare il canale SkyUno e poi premere sull’icona a forma di Play. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del programma.