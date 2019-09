Come vedere la Serie A 2019 - 2020 di basket in TV e streaming gratis

24 Settembre 2019 - Anche il campionato italiano di basket ricomincia. Conclusi i Mondiali in Cina, ricomincia a pieno ritmo la stagione della pallacanestro. Tante le novità della Serie A 2019 – 2020, a partire dalla conformazione a 17 squadre a causa del fallimento di Avellino, fino ad arrivare al ritorno nella massima serie di società storiche per il basket italiano: la Fortitudo Bologna e Treviso.

Il campionato riparte dalla vittoria “quasi” a sorpresa di Venezia, che ha bissato il successo del 2016-2017. Dietro ci sarà un nutrito numero di sfidanti: Sassari che ha confermato parte del gruppo dello scorso anno e ha aggiunto qualche innesto al roster per sopperire l’addio di alcuni uomini; Milano che ha cambiato allenatore e dirigenza, affidandosi a piene mani a Ettore Messina; Bologna che ha fatto investimenti pesanti, firmando Milos Teodosic, di ritorno dall’esperienza con i Los Angeles Clippers. Un campionato lungo 32 giornate che ci terrà compagnia fino alla fine di aprile e poi lascerà spazio ai playoff che decideranno il nuovo Campione d’Italia 2019 – 2020.

Per quanto riguarda i diritti televisivi, è stata confermata l’accoppiata dello scorso anno: Rai-Eurosport. La Tv di Stato trasmetterà in chiaro il posticipo della domenica sera, mentre Eurosport ha acquistato i diritti di tutte le partite, ma trasmetterà sui propri canali “in chiaro” solo il miglior match della giornata. Tutto il resto va in onda on demand su Eurosport Player. Ecco dove vedere in TV e in streaming gratis il campionato italiano di basket 2019 – 2020.

Quando inizia la Serie A 2019 – 2020 di basket

Il campionato di Serie A 2019 – 2020 inizia il 24 settembre 2019 con l’anticipo Pesaro – Fortitudo Bologna.

Quando finisce la Serie A 2019 – 2020 di basket

L’ultima giornata del campionato si gioca il 26 aprile 2020. Dopodiché cominceranno i playoff che si concluderanno entro la metà di giugno 2020.

Quali squadre partecipano alla Serie A 2019 – 2020

Il campionato italiano di Serie A 2019 – 2020 è composto da 17 società:

Trento

Brindisi

Virtus Roma

Olimpia Milano

Brescia

Virtus Bologna

Cantù

Pistoia

Cremona

Universo Treviso

VL Pesaro

Fortitudo Bologna

Dinamo Sassari

Trieste

Reggio Emilia

Venezia

Varese

Serie A 2019 – 2020 di basket: le favorite

Non si può che partire dalle squadre che lo scorso anno si sono giocate la finale: Venezia e Sassari. Entrambe hanno confermato gran parte del gruppo che le ha portate fino alla finale Scudetto, puntellando il roster con giocatori d’esperienza. Sassari ha anche rinnovato il contratto a Pozzecco che, subentrando a febbraio, ha letteralmente cambiato faccia alla squadra, portandola a vincere una coppa europea, a giocarsi una gara 7 di finale Scudetto e a vincere la Supercoppa italiana.

La vera favorita della stagione, però, resta l’Armani Jeans Milano, che quest’anno ha deciso di fare le cose in grande, partendo dalla panchina. Dai San Antonio Spurs è arrivato Ettore Messina, che ha assunto anche il ruolo di Presidente della società e ha il controllo sulla maggior parte delle cose inerenti il campo. Sono arrivati a rinforzare la squadra lo spagnolo Sergio Rodriguez e dalla NBA Shelvin Mack. Alle tre pretendenti bisogna aggiungere anche la Virtus Bologna, che dopo anni complicati è tornata ad avere una società solida, grazie agli investimenti della Segafredo (famiglia Zanetti). In estate è stato firmato Milos Teodosic, uno dei playmaker europei più vincenti degli ultimi anni. Intorno è stato costruito un roster capace di adattarsi a ogni situazione di gioco e che farà felice coach Djordjevic.

Quali partite della Serie A 2019 – 2020 di basket fa vedere la Rai

La Rai ha acquisito i diritti per far vedere una sola partita per ogni giornata di campionato. Solitamente viene trasmesso il posticipo della domenica sera su RaiSport+ HD.

Quali partite della Serie A 2019 – 2020 di basket fa vedere Eurosport, DAZN e Sky

Eurosport ha acquisito i diritti di tutto il campionato della Serie A 2019 – 2020 di basket. La maggior parte delle partite, però, viene trasmessa solamente on demand e in streaming su Eurosport Player. Solamente una partita (solitamente il big match) viene trasmesso su Eurosport 2, canale disponibile su DAZN e su Sky.

Come vedere la Serie A 2019 – 2020 di basket in TV

Ci sono diversi modi per vedere la Serie A 2019 – 2020 di basket in TV. L’unico modo gratuito è vedere il posticipo della domenica sera su RaiSport+ HD, canale in chiaro della TV di Stato. Gli altri metodi prevedono il pagamento di un abbonamento. Sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky e su DAZN) va in onda la miglior partita della giornata di campionato. La Serie A di basket può essere vista in TV anche su Eurosport Player, ma è necessario utilizzare un dispositivo esterno da collegare allo smart TV.

Come guardare la Serie A 2019 – 2020 di basket in streaming gratis

Lo streaming è l’unico modo per vedere tutto il campionato di basket 2019 – 2020. Eurosport, infatti, trasmette on demand su Eurosport Player tutti i match della massima serie. Per vedere in streaming la Serie A 2019 – 2020 di basket bisogna essere abbonati a Eurosport Player (mensile o annuale) e utilizzare un dispositivo supportato. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, bisogna accedere alla sezione dedicata al basket e troveremo dei box dedicati alle singole partite. Cliccando su quella che vorremmo vedere, partirà lo streaming del match.

Anche gli abbonati DAZN potranno seguire in streaming la Serie A 2019 – 2020 di basket. Da inizio agosto sono disponibili i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2: basta cliccare sul box dedicato al secondo canale e vedere la partita on demand.

Per chi non ha un abbonamento, c’è la possibilità di guardare il campionato di basket italiano 2019 – 2020 in streaming gratis su RaiPlay. La TV di Stato trasmette su RaiSport+ HD il posticipo della domenica sera, disponibile on demand anche sulla piattaforma RaiPlay. Per utilizzarla non bisogna pagare un abbonamento, ma solamente iscriversi. Per vedere in streaming la Serie A 2019 – 2020 bisogna accedere al servizio, andare sui canali disponibili in streaming e cliccare su RaiSport+ HD. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del match.