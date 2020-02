Come vedere Lazio - Inter in TV e in streaming

15 Febbraio 2020 - Scontro ad alta quota. Domenica sera alle ore 20:45 si affrontano Lazio – Inter, big match della ventiquattresima giornata di Serie A. L’Inter è a prima a pari punti con la Juventus a 54 punti, mentre la Lazio è staccata di un solo punto e occupa la terza posizione. Due squadre che stanno dando del filo da torcere alla Juventus e che stanno dimostrando di essere in ottima forma e di voler lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto.

Lazio – Inter sarà anche la sfida tra Inzaghi e Conte, due tra i migliori allenatori della Serie A. Lazio e Inter sono due tra le migliori squadre della Serie A: propongono un calcio offensivo con buone trame di gioco e una difesa molto attenta. Sarà sicuramente un match molto divertente aperto a qualsiasi risultato: nessuna delle due formazioni vorrà perdere punti dalla Juventus, attesa dall’incontro delle 15:00 in casa contro il Brescia.

Lazio – Inter è un’esclusiva di SkySport che nel proprio pacchetto di partite ha tutti i posticipi della domenica sera. Il match verrà trasmesso sui canali SkySport Uno e SkySport Serie A. Ecco come vedere la partita in TV e in streaming su SkyGo.

Lazio – Inter: orario di inizio

Lazio – Inter si gioca alle ore 20:45 di domenica 16 febbraio allo stadio Olimpico di Roma.

Come vedere in TV Lazio – Inter

Lazio – Inter è una grande esclusiva di Sky che nel proprio pacchetto può trasmettere il posticipo della domenica sera. Per vedere Lazio – Inter in TV bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno e SkySport Serie A. Il pre-partita dallo studio inizierà alle ore 20:00.

Come guardare in streaming Lazio – Inter

I tifosi delle due squadre possono vedere Lazio – Inter in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand della tv satellitare. Per poter utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un dispositivo supportato dalla piattaforma.

Per guardare in streaming Lazio – Inter bisogna lanciare SkyGo, inserire le credenziali e premere sulla voce Canali TV. Dalla pagina che si aprirà bisogna selezionare SkySport Uno o SkySport Serie A e premere sul tasto Play. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming di Lazio – Inter.

Probabili formazioni Lazio – Inter

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.