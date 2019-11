Come vedere le ATP Finals 2019 in TV e in streaming

9 Novembre 2019 - A 41 anni dall’ultima volta, un tennista italiano partecipa al Masters di fine anno. Dal 10 a l 17 novembre Londra ospita le ATP Finals 2019, il torneo che vede protagonisti i migliori otto tennisti della stagione. E ci sarà anche Matteo Berrettini, il giovane tennista romano reduce da un’annata incredibile: semifinale agli US Open, semifinale al Masters 1000 di Shanghai e numero otto della classifica mondiale ATP.

Insieme a Berrettini c’è il meglio del tennis mondiale, a partite da Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. Gli altri quattro qualificati alle ATP Finals 2019 sono Medvedev, reduce dalla finale agli US Open e alla vittoria del Masters 1000 di Shanghai, Tsisipas (al debutto), Thiem e Zverev. Berrettini è finito nel girone più difficile con Djokovic, Federer e Thiem, ma per il tennista romano è già importante essersi qualificato per il Masters di fine anno.

Gli appassionati di tennis potranno vedere le ATP Finals 2019 in TV sui canali SkySport Uno e SkySport Arena e anche in streaming su SkyGo.

Quando si giocano le ATP Finals 2019

Le ATP Finals 2019 iniziano il 10 novembre e si concludono il 17 novembre.

Dove si giocano le ATP Finals 2019

Tutti i match delle ATP Finals 2019 si disputano alla O2 Arena di Londra.

Chi sono i qualificati alle ATP Finals 2019

Gli otto qualificati per giocare le ATP Finals 2019 sono:

Nadal

Djokovic

Medvedev

Federer

Tsisipas

Thiem

Zverev

Berrettini

I gruppi delle ATP Finals 2019

Gruppo Agassi

Nadal

Medvedev

Tsisipas

Zverev

Gruppo Borg

Djokovic

Federed

Thiem

Berrettini

Il calendario delle ATP Finals 2019

Per il momento l’ATP ha comunicato solamente il calendario di domenica e di lunedì. Il nostro Matteo Berrettini debutterà domenica alle ore 15:00 contro Djokovic. Disputerà gli altri due incontri martedì e giovedì.

Domenica 10 novembre

Ore 15.00 N. Djokovic – Berrettini

Ore 21.00 Federer – Thiem

Lunedì 11 novembre

Ore 15.00 Medvedev – Tsitsipas

Ore 21.00 Nadal – Zverev

Le due semifinali delle ATP Finals 2019 sono in programma per sabato 16 novembre, mentre domenica 17 novembre appuntamento con la finale, nella speranza che ci sia anche Matteo Berrettini

Dove vedere in TV le ATP Finals 2019

I diritti televisivi delle ATP Finals 2019 sono stati acquistati da Sky Sport. I match del Master 2019 verranno trasmessi in TV su SkySport Uno (201) e SkySport Arena (204). Per tutta la settimana ci saranno programmi speciali dedicati all’evento. Le ATP Finals 2019 possono essere viste in TV anche su Now TV.

Come guardare in streaming le ATP Finals 2019

Per gli appassionati di tennis c’è anche la possibilità di vedere le ATP Finals 2019 in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SKyGo bisogna essere abbonati a Sky ed essere registrati sulla piattaforma.

Per seguire in streaming le ATP Finals 2019 bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una nuova scheda con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Uno o SkySport Arena partirà lo streaming del torneo di tennis.