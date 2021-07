I Giochi olimpici di Tokyo 2020 sono partiti da una settimana ed i primi verdetti sono già venuti fuori: la Cina guida il medagliere con 19 ori e 21 altre medaglie seguita dal Giappone, che di primi posti ne ha conquistati 17. Di medaglie d’oro l’Italia ne ha conquistate solamente due, ma gli atleti del Bel Paese hanno conquistato complessivamente 20 piazzamenti di valore.

Le Olimpiadi, insomma, hanno ancora molto da raccontare da qui al prossimo 8 agosto, e vale la pena di assistere, sia pure a distanza e attraverso uno schermo, ad una manifestazione sportiva che tradizionalmente si è dimostrata in grado di regalare molte emozioni e che peraltro è attesa da tre anni, dal momento che la fase acuta della pandemia dell’anno scorso ha suggerito agli organizzatori di prendere un provvedimento drastico, cioè quello di farle slittare di un anno. Ecco quindi come vedere le Olimpiadi in streaming su Eurosport, e vivere comodamente da casa lo spettacolo olimpico attraverso una TV ed una connessione ad internet.

Tokyo 2020 in diretta su Discovery+

L’opzione più completa per seguire le Olimpiadi su Eurosport è costituita da Discovery+, canale in streaming che propone oltre 3.000 ore di trasmissione in diretta da Tokyo. L’emittente ha predisposto una copertura incredibile dell’evento olimpico: sono stati messi su la bellezza di 30 canali tematici ciascuno dei quali è dedicato ad uno sport specifico.

Eurosport fa parte da qualche tempo dell’offerta di Discovery+. Ciò consente appunto di seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma nel momento in cui la manifestazione volgerà al termine la presenza dei due canali di Eurosport su Discovery+ garantirà agli abbonati la visione del tennis del Grande Slam, del ciclismo del Gran Tour, degli sport di motori, del calcio e degli sport invernali. Eurosport su Discovery+ è il posto dove guardare ogni minuto, ogni medaglia assegnata a Tokyo 2020 e ogni eroe dal vivo e on demand.

L’offerta di Discovery+ tramite la quale si possono seguire i Giochi olimpici prevede un abbonamento mensile da 7,99 euro con la possibilità di utilizzare il dispositivo che si preferisce: c’è l’app per smartphone e tablet iOS e Android, così come si può accedere via PC, TV e dongle come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’alternativa, davvero molto economica se raffrontata al costo mensile, è l’abbonamento annuale: con appena 29,99 euro si potranno vedere non solo le Olimpiadi di Tokyo ma anche la programmazione di Discovery+ per un anno intero, compresi dunque i canali di Eurosport.

L’offerta di Discovery+ va oltre lo sport

Peraltro l’abbonamento a Discovery+ include anche programmazioni di diverso tipo rispetto a quelle sportive: la piattaforma è ricolma di trasmissioni di successo come Matrimonio a prima vista Italia, Il contadino cerca moglie, Naked Attraction Italia, Davide Cironi presenta: le Regine, Love Island, la WWE, Man vs Food, eccetera. Per cui, insomma, ce n’è per tutti e per tutte.

Godere dell’offerta in streaming di Discovery+ è semplice, e lo si può fare comodamente attraverso il link di seguito:

Abbonati a Discovery+ per vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020 in diretta