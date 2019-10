Come vedere Lecce - Juventus in TV e streaming su Sky o DAZN

26 Ottobre 2019 - Lecce – Juventus è una delle partite più interessanti della nona giornata di Serie A 2019 – 2020. Da una parte i campioni d’Italia e nuovamente in testa alla classifica, dall’altra una squadra salita dalla Serie B e che mostrando un calcio arrembante. La partita è un’esclusiva di Sky e può essere vista in TV su SkySport Serie A (canale 2020) e in streaming su SkyGo. Disponibile in TV anche per gli abbonati a NowTV.

Nella probabile formazione della Juventus c’è una grande novità: Cristiano Ronaldo non è stato convocato. Spazio, quindi, al duo Dybala – Higuain in attacco, con a supporto Bernardeschi. I bianconeri arrivano a Lecce con più di qualche assenza, ma recuperano Danilo che dovrebbe partire titolare sulla destra per far respirare Cuadrado. A centrocampo oltre al faro Pjanic, dovrebbero giocare Bentancur e Matuidi. Il Lecce di Liverani si metterà a specchio scendendo in campo con un 4-3-1-2. La squadra sarà grosso modo quella vista nelle ultime uscite, l’unica novità potrebbe essere Farias in attacco.

A che ora gioca Lecce – Juventus

Il calcio d’inizio di Lecce – Juventus è fissato per le ore 15:00. Si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce.

Le probabili formazioni di Lecce – Juventus

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar.

Juventus (4-3-1-2): Szcszny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala

Dove vedere in TV Lecce – Juventus

Come tutti gli anticipi del sabato alle ore 15:00, Lecce – Juventus viene trasmessa in esclusiva da Sky. La partita può essere guardata in TV sul canale SkySport Serie A, 202 della piattaforma satellitare. Il match è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV, ma bisogna avere uno smart TV o collegare al televisore un box TV.

Come guardare in streaming Lecce – Juventus

Disponibile anche lo streaming su SkyGo di Lecce – Juventus. Per accedere alla piattaforma on demand bisogna essere abbonati a Sky e avere un account registrato sulla piattaforma. SkyGo è disponibile per computer, smartphone e tablet.

Per vedere Lecce – Juventus in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Serie A partirà lo streaming del match.

Chi non è abbonato a Sky può seguire la diretta testuale di Lecce – Juventus su Virgilio Sport.