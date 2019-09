Come vedere Lecce - Napoli in TV e streaming su DAZN e Sky

22 Settembre 2019 - Lecce – Napoli è uno dei match della quarta giornata della Serie A 2019 – 2020. Una trasferta insidiosa per il Napoli di Carlo Ancelotti: il Lecce, nonostante abbia solo tre punti in classifica, ha mostrato un buon calcio, grazie al lavoro compiuto nelle ultime stagioni da Liverani. Lecce – Napoli verrà trasmesso sia su DAZN sia su Sky. Infatti, la partita andrà in onda anche su DAZN1, il nuovo canale presente sull’emittente satellitare. Disponibile lo streaming su DAZN.

Il Napoli arriva a Lecce dopo la grande vittoria in Champions League contro il Liverpool. Ancelotti sta pensando a qualche cambio nella formazione titolare: riposo per Manolas, Di Lorenzo e Callejon, dentro Malcuit, Maksimovic ed Elmas. In attacco spazio per il duo Milik e Llorente. Liverani conferma l’undici che ha vinto contro il Torino: in difesa Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni, in attacco Falco dietro il duo Lapadula-Farias.

Lecce – Napoli: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Lecce – Napoli è fissato per le ore 15:00. Si gioca allo Stadio “Via del Mare”.

Le probabili formazioni di Lecce – Napoli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

Napoli(4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Milik, Llorente.

Come vedere Lecce – Napoli in TV

Lecce – Napoli è una partita in esclusiva su DAZN. Può essere vista in TV anche su DAZN1, il nuovo canale disponibile su Sky che trasmette il meglio della programmazione della piattaforma online. Se siete abbonati a DAZN potete guardare Lecce – Napoli sul vostro smart TV.

Come guardare Lecce – Napoli in streaming

Per vedere Lecce – Napoli in streaming l’unica soluzione è DAZN. La piattaforma supporta molti dispositivi: smartphone, tablet, computer, smart tv e console. L’applicazione può essere scaricata online gratuitamente. L’abbonamento costa 9,99 euro al mese (con i primi 30 giorni gratuiti).

Per seguire in streaming Lecce – Napoli bisogna aprire DAZN e premere sul box dedicato alla partita presente in homepage. Nel gior di qualche secondo partirà il media player con la diretta del match.

Potete seguire la diretta testuale di Lecce – Napoli sul sito di Virgilio Sport.