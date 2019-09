Come vedere l'Europa League 2019 - 2020 in TV e streaming

19 Settembre 2019 - Dal 19 settembre 2019 ricomincia l’Europa League, il secondo torneo europeo per importanza. Sarà una cavalcata lunga otto mesi, con 48 squadre (più le 12 che scenderanno dalla Champions League) che si giocano la possibilità di giocarsi la finale del 27 maggio allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia.. Le favorite d’obbligo sono anche quest’anno le squadre inglesi. Dopo la finale Chelsea – Arsenal della scorsa edizione, anche quest’anno potrebbero arrivare all’atto conclusivo due formazioni inglesi: Arsenal e Manchester United.

L’Italia è rappresentate dalle due squadre romane: Lazio e Roma. Il Torino è uscito all’ultimo turno preliminare perdendo il doppio confronto contro il Wolverhampton. Le due squadre italiane hanno buone possibilità di andare avanti nella competizione e di raggiungere le fasi finali. La Lazio è stata sfortunata e, nonostante fosse testa di serie, ha un girone piuttosto complicato. Celtic, Rennes e Cluj sono squadre molto preparate sia tecnicamente sia tatticamente. La Roma, invece, se la dovrà vedere con i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, i turchi dell’Istanbul Basaksehir e gli austriaci del Wolfsberg.

I diritti televisivi dell’Europa League 2019 – 2020 sono stati acquistati da Sky che trasmetterà in esclusiva sui propri canali tutte le partite più importanti. Per gli appassionati della competizione ci sarà anche Diretta Gol, con la possibilità di vedere in diretta tutte le azioni più importanti dei vari match. Chi non ha un abbonamento a Sky non deve disperarsi, come già accaduto lo scorso anno, il miglior match delle italiane del giovedì sera verrà trasmesso in chiaro in TV su TV8, canale del digitale terrestre. Disponibile anche lo streaming gratis sul sito di TV8 e su SkyGo (solo per gli abbonati Sky).

Gironi Europa League 2019 – 2020

GRUPPO A – Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

GRUPPO B – Dinamo Kiev, Copenhagen, Malmö, Lugano

GRUPPO C – Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

GRUPPO D – Sporting, PSV, Rosenborg, LASK

GRUPPO E – Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

GRUPPO F – Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitória

GRUPPO G – Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

GRUPPO H – CSKA, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros

GRUPPO I – Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandriya

GRUPPO J – Roma, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Wolfsberg

GRUPPO K – Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

GRUPPO L – Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

Europa League 2019 – 2020: orario partite

Anche per quest’anno è stato confermato il doppio appuntamento del giovedì con l’Europa League. Dodici partite verranno disputate alle ore 18:55 e le restanti dodici alle 21:00. Alcuni match, soprattutto quelli che si giocano nell’Europa dell’Est, potrebbero essere anticipati di qualche ora.

Europa League 2019 – 2020: quando giocano le italiane

Calendario Roma

Roma-Instanbul Basaksehir – 19 settembre, ore 21:00

Wolfsberger-Roma – 3 ottobre, ore 18:55

Roma-Borussia Monchengladbach – 24 ottobre, ore 18:55

Borussia Monchengladbach-Roma, 7 novembre, ore 21:00

Basaksehir-Roma – 28 novembre, ore 18:55

Roma-Wolfsberger – 19 dicembre, ore 21:00

Calendario Lazio

Cluj-Lazio – 19 settembre 2019 ore 18.55

Lazio-Rennes – 3 ottobre 2019 ore 21.00

Celtic-Lazio – 24 ottobre 2019 ore 21.00

Lazio-Celtic – 7 novembre 2019 ore 18.55

Lazio-Cluj – 28 novembre 2019 ore 21.00

Rennes-Lazio – 12 dicembre 2019, ore 18.55

Quali partite di Europa League fa vedere TV8

TV8 trasmetterà la miglior partita delle italiane che si gioca alle ore 21:00. Ecco quali sono i match:

Come vedere l’Europa League 2019 – 2020 in TV

Fino all’edizione 2020-2021, i diritti televisivi dell’Europa League sono di proprietà di Sky che trasmette in esclusiva tutte le partite più importanti sui propri canali (SkySport Uno, SkySport Football, SkySport Arena e i canali di SkySport Calcio).

TV8 ha sottoscritto un accordo con Sky per trasmettere il match più importante delle italiane del giovedì sera. Gli appassionati potranno vedere gratis l’Europa League 2019 – 2020 in TV sul canale TV8 del digitale terrestre.

Le partite della competizione europea verranno trasmesse anche su NowTV, servizio OTT di Sky. Per guardare l’Europa League in TV con NowTV bisogna avere uno smart TV oppure collegare il box tv della piattaforma alla porta HDMI.

Come guardare l’Europa League 2019 – 2020 in streaming gratis

I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: è possibile vedere l’Europa League 2019 – 2020 in streaming gratis sul sito di TV8. Non bisogna né pagare un abbonamento né registrarsi al sito, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a Internet e un browser installato. Per seguire in streaming gratis l’Europa League 2019 – 2020 basta inserire la URL del sito web sul browser e aspettare che si carichi l’homepage: al centro dello schermo partirà il media player con la diretta della partita della squadra italiana.

Chi, invece, vuole seguire tutte le partite dell’Europa League 2019 – 2020 in streaming deve utilizzare SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. In questo caso bisogna essere abbonati, avere un account registrato e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer). Per guardare in live streaming la competizione europea bisogna accedere alla sezione Canali TV e far partire la diretta del match della propria squadra del cuore.

Lo streaming dell’Europa League 2019-2020 è disponibile anche per gli abbonati di NowTV: bisogna utilizzare l’applicazione per smartphone e tablet.

Chi non ha un abbonamento può seguire la diretta testuale delle partite più importanti dell’Europa League su Virgilio Sport.