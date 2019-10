Come vedere Manchester City - Atalanta in TV e in diretta streaming

22 Ottobre 2019 - Dopo l’inizio deludente in Champions League, l’Atalanta ha bisogno di punti per tenere accese le speranze di una qualificazione agli ottavi. Questa sera scende in campo contro il Manchester City, in una partita sulla carta davvero molto complicata. Il City di Guardiola è una delle squadre favorite per la vittoria finale e sta vivendo un buon momento di forma. L’Atalanta dovrà fare la partita perfetta per pensare di intimorire il City.

La squadra bergamasca deve anche fare a meno di uno dei suoi giocatori più forti: Duvan Zapata. L’attaccante colombiano si è infortunato con la Nazionale e resterà fuori ancora per alcune settimane e probabilmente salterà anche la partita di ritorno. Per la partita più importante della stagione (almeno finora) Gasperini giocherà con la squadra titolare: 3-4-1-2 con in attacco il trio Gomez – Ilicic – Muriel. In difesa Toloi – Djimsiti – Masiello. Il City ha problemi in difesa a causa degli infortuni e Guardiola ha spostato al centro della difesa Fernandinho, che farà coppia con Stones. Sulla fascia destra giocherà l’ex juventino Cancelo. In attacco Mahrez-Silva- Sterling- Aguero.

Manchester City – Atalanta verrà trasmessa in TV sui canali SkySport Arena e Canale 5 (in chiaro sul digitale terrestre). Disponibile anche lo streaming gratis su Mediaset Play, la piattaforma on demand di Mediaset, e su SkyGo.

Manchester City – Atalanta: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Manchester City – Atalanta è fissato per le ore 21:00. Si gioca all’Etihad Stadium di Manchester.

Classifica Gruppo C Champions League

Manchester City 6 punti

Dinamo Zagabria 3 punti

Shakhtar Donetsk 3 punti

Atalanta 0 punti

Le probabili formazioni di Manchester City – Atalanta

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Silva, Sterling; Aguero

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel

Dove vedere in TV Manchester City – Atalanta

Manchester City – Atalanta è una delle partite che viene trasmessa in diretta TV anche da Mediaset, che ha acquistato da Sky la possibilità di trasmettere la miglior partita delle italiane del martedì sera. Per vedere il match in TV in chiaro bisogna sintonizzarsi su Canale 5 dalle ore 20:50. Gli abbonati a Sky possono guardare in TV il match sul canale SkySport Arena (204).

Come guardare in streaming gratis Manchester City – Atalanta

Se siete fuori a cena potete vedere Manchester City – Atalanta in streaming gratis su Mediaset Play, il servizio on demand della TV del Biscione. Non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente registrarsi sulla piattaforma. Il servizio è accessibile da smartphone, tablet e computer.

Per seguire in streaming gratis City – Atalanta bisogna lanciare Mediaset Play, inserire le proprie credenziali, premere su Dirette e selezionare dalla pagina che si aprirà il box dedicato a Canale 5. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della partita.

Gli abbonati a Sky possono vedere City – Atalanta in streaming su SkyGo. Bisogna essere registrati al servizio e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Lanciando SkyGo e inserendo le proprie credenziali, bisogna premere su Canali TV e poi selezionare SkySport Arena per seguire in streaming la partita di Champions League.

La diretta testuale di Manchester City – Atalanta è disponibile su Virgilio Sport.