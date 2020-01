Come vedere in TV e in streaming Meraviglie - La Penisola dei tesori

4 Gennaio 2020 - Riparte sabato 4 gennaio alle ore 21:20 su Rai 1 “Meraviglie – La Penisola dei tesori”, il programma condotto da Alberto Angela arrivato alla terza edizione e che negli ultimi anni ha riscosso grandissimo successo in TV e ottimi commenti da parte della critica. Anche in questa edizione si partirà insieme ad Alberto Angela alla scoperta di luoghi bellissimi e meno conosciuti dell’Italia.

Le puntate della terza edizione saranno quattro, ognuna dedicata a una città dell’Italia. Si partirà il 4 gennaio con una puntata dedicata alle bellezze di Capri, per poi passare per Torino e Roma. Nelle puntate successive Alberto Angela ci accompagnerà sui tetti della Basilica di San Marco a Venezia, all’interno di Palazzo Vecchio a Firenze e sull’Etna in Sicilia. Il programma viene trasmesso in diretta su Rai 1 e può essere visto anche in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai. Inoltre, la TV di Stato trasmette “Meraviglie – La Penisola dei tesori” anche in risoluzione 4K sul canale Rai 4K disponibile sulla piattaforma satellitare tivùsat.

Come vedere “Meraviglie – La Penisola dei tesori” in 4K

Il successo ottenuto dalle precedenti edizioni ha convinto la TV di Stato a trasmettere “Meraviglie – La Penisola dei tesori” in risoluzione UltraHD. Il canale 4K della Rai è disponibile solo sulla piattaforma satellitare di tivùsat. Per poter vedere Rai 4K è necessario disporre del decoder, avere un televisore con risoluzione UltraHD. Inoltre l’antenna deve essere orientata verso il satellite Hot Bird di Eutalsat.

Su che canale vedere “Meraviglie – La Penisola dei tesori” in TV

“Meraviglie – La Penisola dei tesori” viene trasmesso su Rai 1 il sabato sera alle ore 21:20. Il programma, oltre a essere disponibile in 4K, verrà trasmesso anche con una risoluzione SD e HD. Per guardarlo basta sintonizzarsi su Rai 1.

Come vedere “Meraviglie – La Penisola dei tesori” in streaming gratis

Per gli appassionati che sono fuori e non possono vedere Alberto Angela in Tv c’è la possibilità di seguire “Meraviglie – La Penisola dei tesori” in diretta streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma in streaming della Rai. Non bisogna pagare nessun abbonamento, ma è necessario essere registrati.

Per guardare in streaming gratis “Meraviglie – La Penisola dei tesori” bisogna lanciare l’applicazione di RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato al programma presente in home page. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del programma.