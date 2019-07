Come vedere Milan - Benfica in diretta streaming gratis e TV

28 Luglio 2019 - Seconda partita nell’International Champions Cup per il nuovo Milan di Marco Giampaolo. Dopo la sconfitta rimediata nel debutto contro il Bayern Monaco, i rossoneri vanno alla ricerca della prima vittoria stagionale importante. L’avversario, però, non è semplice. Il Benfica è leggermente più avanti nella preparazione e finora ha vinto i due incontri disputati in questo torneo estivo (contro Chivas e Fiorentina).

Il Milan 2019-2020 è ancora un cantiere aperto. Finora sono stati annunciati gli acquisti di Krunic e Bennacer dall’Empoli e di Theo Hernandez dal Real Madrid. Il Milan, però, è ancora alla ricerca di un giocatore offensivo che possa fare la differenza sulla trequarti. Si è parlato molto di Correa dell’Atletico Madrid, ma per il momento la trattativa è ferma: il Milan prima di acquistare deve vendere. Per questo motivo Cutrone è in partenza direzione Wolverhampton per una cifra vicino ai 20 milioni di euro. Anche Andrè Silva è sulla lista dei partenti, ma non ha superato le prove fisiche con il Monaco.

Milan – Benfica è un'esclusiva Sportitalia che trasmetterà il match sul canale 60 del digitale terrestre. Per gli appassionati c'è la possibilità di vedere Milan – Benfica in streaming sul sito di Sportitalia.

International Champions Cup 2019, Milan – Benfica: orario

Il calcio d’inizio di Milan – Benfica è fissato per le 21:00 ora italiana. La partita si giocherà al Gillette Stadium a Foxborough.

Le probabili formazioni di Milan – Benfica

​Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Conti, Strinic, Gabbia, Calabria; Borini, Biglia, Calhanoglu; Maldini; Castillejo, Piatek.​ ​

Benfica (4-4-2) ​Valchodimos; Grimaldi, Ferro, Dias, Tavares; Caio, Gabriel, Florentino, Pizzi; Sefrovic, De Tomas.

Dove vedere in TV Milan – Benfica

Milan – Benfica, partita valevole per l’International Champions Cup verrà trasmessa su Sportitalia HD, canale 60 del digitale terrestre. Il prepartita dovrebbe iniziare alle ore 20:00.

Milan – Benfica: dove vederla in streaming

Milan – Benfica è disponibile anche in streaming gratis sul sito di Sportitalia. Non bisogna essere registrati, né pagare un abbonamento, ma basta solamente utilizzare un dispositivo con connessione a Internet.

Per guardare in streaming gratis Milan – Benfica bisogna lanciare il sito di Sportitalia sul browser dello smartphone o del computer e aspettare che si carichi l’homepage. A questo punto cliccate sulla voce “Guarda lo streaming” presente nel box dedicato a Sportitalia HD e nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Milan – Benfica.