Come vedere Milan - Inter in diretta streaming e in TV Sky e DAZN

21 Settembre 2019 - Milan – Inter è il big match della quarta giornata di Serie A 2019 – 2020. Il derby della Madonnina 2019 non è una partita come le altre: porta con sé una rivalità storica tra due delle squadre più importanti del Campionato italiano. Milan – Inter sarà anche la prima partita di Serie A trasmessa da DAZN1, il nuovo canale di Sky nato dalla collaborazione con la piattaforma online e che trasmette il meglio della programmazione di DAZN. Milan – Inter può essere vista in TV su DAZN e DAZN1 (sul satellite) e in streaming sull’app di DAZN.

Il derby della Madonnina arriva molto presto e in una fase molto particolare della stagione. Inter e Milan sono ancora un cantiere aperto, nonostante i neroazzurri siano primi in classifica con 9 punti e i rossoneri abbiano vinto le ultime due partite. L’Inter ha mostrato in Coppa Campioni che il doppio impegno settimanale sarà difficile da gestire per una rosa che ancora deve assimilare le idee tattiche di Antonio Conte. Il Milan, invece, è sembrato molto indietro rispetto: adattare i giocatori al modulo tattico voluto da Giampaolo è più complicato del previsto. La probabile formazione dell’Inter vede il rientro in difesa di Godin con D’Ambrosio spostato sulla linea di centrocampo, mentre in attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez – Lukaku. Per il Milan modulo ad Albero di Natale con Suso e Paqueta dietro all’unica punta Piatek.

Probabile formazioni Milan – Inter

Milan (4-3-2-1) – Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.

Inter (3-5-2) – Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Come vedere in TV Milan – Inter, derby della Madonnina 2019

Con il derby di Milano si inaugura il canale DAZN1 di Sky. Milan – Inter si potrà vedere in TV su DAZN 1, canale 209 di Sky e sulla piattaforma DAZN, disponibile sugli smart TV.

Come seguire in streaming Milan – Inter, derby della Madonnina 2019

Milan – Inter può essere vista anche in streaming sull’app di DAZN, disponibile per smartphone, tablet, console, computer e smart TV. Per guardare la partita in streaming bisogna avere una buona connessione a Internet e un abbonamento alla piattaforma (9,99 euro al mese). Una volta fatto l’accesso all’app, bisogna cliccare sul box dedicato al match presente nella homepage: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Milan – Inter. Il prepartita inizierà alle ore 20:15 e sarà condotto da Diletta Leotta.