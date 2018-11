11 Novembre 2018 - Archiviata la settimana di coppe europee, torna la Serie A e il big match della dodicesima giornata è Milan-Juventus. Una gara di alta classifica, da non perdere per nessun motivo al mondo: ecco allora come vedere Milan-Juventus in diretta streaming gratis.

La Juventus di Massimiliano Allegri arriva alla sfida di campionato da imbattuta in Serie A ma dalla delusione della prima sconfitta stagionale maturata in Champions League contro il Manchester United di Mourinho. Il Milan di Gennaro Gattuso, invece, sta attraversando un buon momento di forma in campionato e arriva dal sofferto pari in Andalusia contro il Betis Siviglia in Europa League. Tante le sfide nella sfida. Su tutte la voglia di riscatto di Higuain, messo alla porta in estate dalla Juve dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Insomma, ne vedremo delle belle. Ecco allora gli orari da segnare in agenda per seguire la partita e come vedere Milan-Juventus in diretta streaming gratis.

Milan-Juventus: orario TV

Milan-Juventus si giocherà domenica 11 novembre alle ore 20.30. La sfida è valevole per la 12esima giornata di questa Serie A e verrà trasmessa in esclusiva solo da Sky. La pay-tv è l’unica ad avere i diritti di questo big match in Italia. Questo significa che per vedere Milan-Juventus in streaming dobbiamo affidarci al servizio Sky Go. Se non lo conosciamo ecco una guida per come iscriverci e utilizzare la piattaforma in streaming di Sky sui nostri device mobili.

Come vedere Milan-Juventus di Serie A in diretta streaming gratis

Se per un impegno con la famiglia, con amici o di lavoro domenica sera non possiamo essere davanti alla nostra televisione di casa con pizza e birra ghiacciata in mano possiamo rattristarci ma non dobbiamo disperare. Potremo, infatti, sempre vedere Milan-Juventus in streaming da smartphone, tablet o notebook grazie a Sky Go. Su Sky oltre alla partita avremo un ampio talk con approfondimenti e analisi di avvicinamento all’incontro e poi tutte le interviste e i commenti alla fine della sfida tra rossoneri e bianconeri. Per collegarci a Sky Go da device mobile possiamo collegarci al sito web ufficiale oppure scaricare l’applicazione che funziona sia su iPhone, iPad e dispositivi Android. Una volta dentro la piattaforma colleghiamoci ai canali Sky Sport HD o SkySport Ultra HD sui quali andrà in onda in diretta streaming gratuita Milan-Juventus di Serie A.