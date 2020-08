Come vedere la Milano - Sanremo 2020 in streaming gratis e in TV

La prima delle cinque classiche Monumento va in scena oggi, sabato 8 agosto. L’appuntamento è con la Milano-Sanremo, la gara da un giorno più importante che si corre in Italia insieme al Giro di Lombardia. Il Coronavirus ha obbligato anche il ciclismo a fermarsi e a rivoluzionare il calendario annuale, con molte gare concentrate tra il 1 agosto e la fine di novembre. E questo ha portato la Milano-Sanremo a disputarsi a inizio agosto, su un circuito fortemente rivoluzionato rispetto alle precedenti edizioni.

Molti sindaci della provincia di Savona non hanno dato il loro consenso al passaggio della carovana, obbligando la direzione di corsa a rivedere completamente il percorso. Dei 300 chilometri che si disputeranno oggi, oltre 250 passeranno su strade differenti rispetto al tracciato originale. Solo gli ultimi quaranta chilometri, i più caratteristiche della gara, si sono salvati. Ci sarà, quindi, sia la Cipressa a 22 chilometri dall’arrivo, sia il Poggio quando mancheranno solo 10km.

La copertura televisiva per una delle gare più amate in Italia sarà massima. Sia la Rai sia Eurosport seguiranno gran parte della corsa in diretta televisiva. Per gli appassionati c’è anche la possibilità di vedere la Milano – Sanremo 2020 in streaming gratis su RaiPlay o su Eurosport Player: ecco come fare.

Milano – Sanremo 2020: orari e dove vedere la corsa in tv

La partenza della Milano – Sanremo è fissata alle ore 11:00 da Piazza Castello, ma la diretta televisiva inizierà alle 15:30 su RaiDue e alle 15:50 su Eurosport. L’arrivo della Classicissima è fissato tra le 18:30 e le 19:00.

Milano – Sanremo 2020: il percorso

Un percorso completamente stravolto rispetto al passato e che ha obbligato gli organizzatori a prevedere strade e alternative mai provate in precedenza. La partenza è come sempre a Piazza Castello a Milano e poi i ciclisti prenderanno la strada per Alessandria e il Piemonte. Dopo Asti, Alba, Fossano e Ceva, si entrerà in Liguria dalla provincia di Imperia e si riprenderà il vecchio percorso per gli ultimi quaranta chilometri in cui i ciclisti affronteranno prima la Cipressa e poi il Poggio.

Milano – Sanremo 2020: i favoriti

I quasi 300 chilometri della Milano – Sanremo 2020 si faranno sentire sulle gambe di ciclisti che hanno ricominciato ufficialmente con le gare da una sola settimana. Oltre ala fatica dei chilometri, bisogna anche aggiungere il grande caldo che li accompagnerà per tutta la giornata. Sarà una gara per ciclisti abituati al grande sacrificio e con un ottimo fondo. In molti potrebbero patire la fatica dopo i primi 250 chilometri e chi ha le gambe potrebbe tentare con un attacco da lontano.

I favoriti sono tanti, viste le condizioni eccezionali e nella lista ci sono anche tanti italiani: Vincenzo Nibali, che ha già vinto la Classicissima nel 2018, Trentin, Bettiol, Vivian e Nizzolo se si dovesse arrivare in volata. Folta la concorrenza straniera, con Van Aert favorito su tutti. Ma non bisogna dimenticare i vari Van der Poel, Alaphilippe, Ewn e Demare se si arriva in volata.

Come vedere la Milano – Sanremo 2020 in diretta streaming gratis su RaiPlay

Se siete in vacanza e non volete perdervi la Classicissima, potete seguire la Milano-Sanremo 2020 in diretta streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Non bisogna pagare nessun abbonamento, ma basta essere registrati sul sito web. RaiPlay è compatibile con la maggior parte dei dispositivi elettronici e l’app può essere scaricata dal Google Play Store e dall’App Store.

Per guardare la Milano – Sanremo 2020 in streaming bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce “Canali TV” e poi su “Dirette”. Si aprirà una nuova pagina con tutti i canali della Rai e premendo su Rai 2 partirà lo streaming della Classicissima 2020.

Come seguire la Milano – Sanremo 2020 in streaming su Eurosport Player

Gli abbonati a Eurosport Player possono seguire la Classicissima in diretta streaming sulla piattaforma on demand. Per farlo bisogna essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma.

Per vedere la Milano – Sanremo 2020 in streaming bisogna lanciare Eurosport Player, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato alla gara presente in HP. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della corsa ciclistica.