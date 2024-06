Come vedere Djokovic - Musetti in TV e in streaming Roland Garros 2024

Fonte foto: Dmytro Aksonov/iStock

Sarà Djokovic – Musetti a chiudere questo sabato di tennis sul campo centrale del Roland Garros. Una partita verità per entrambi i tennisti: Musetti viene da un periodo molto difficile, con pochi risultati e tante sconfitte, ma la terra rossa è la sua superficie preferita. Allo stesso modo anche il tennista serbo viene da un inizio di 2024 complicato, con pochissimo vittorie (zero tornei vinti), tante delusioni e sconfitte sulla carta impronosticabili. Fu proprio in una partita al Roland Garros del 2021 contro Novak Djokovic che Musetti si mise in mostra per la prima volta. Dopo aver vinto i primi due set al tie-break mostrando un gioco favoloso, l’allora diciannovenne Musetti crollò fisicamente e fu costretto al ritiro. Ma da lì iniziò la scalata alla classifica ATP. E oggi può essere la giusta occasione per ritrovare un successo prestigioso.

Il Roland Garros 2024 è un’esclusiva di Eurosport, la piattaforma sportiva del gruppo Discovery. I canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili sia su Sky e NowTV sia su DAZN. Basta essere abbonati a uno di questi tre servizi per poter vedere in TV e in streaming il match del terzo turno del Roland Garros 2024 tra Musetti e Djokovic. Se non avete ancora un abbonamento, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: solo per questo periodo lo trovi con il 40% di sconto. Oltre ai canali di Eurosport, puoi vedere il meglio del calcio internazionale, compresi gli europei che cominceranno a metà giugno, la Formula 1 (con una Ferrari finalmente in palla), la MotoGP (questo weekend si corre il GP d’Italia al Mugello), il meglio del tennis internazionale (tutti i tornei ATP 1000) e tantissimo altro. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

A che ora gioca Musetti – Djokovic Roland Garros 2024

Musetti – Djokovic è il piatto forte della sessione serale del campo centrale di questo sabato sera. L’inizio è fissato alle ore 20:15, ma potrebbe essere posticipato nel caso in cui i match precedenti vadano per le lunghe. In ogni caso, sarà un sabato sera in compagnia del tennista carrarese contro il numero uno al Mondo.

Come vedere in TV e in streaming Musetti – Djokovic su Sky e NowTV

Per seguire Musetti – Djokovic in TV e streaming due delle migliori soluzioni sono Sky e NowTV. Su entrambe le piattaforme sono disponibili i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, dove Discovery tra trasmettendo le migliori partite del Roland Garros. Il match tra l’italiano e il numero uno del mondo verrà trasmesso sicuramente su Eurosport 1.

Se sei un abbonato a Sky, basta sintonizzarti sul canale 210 della piattaforma satellitare. Hai anche la possibilità di vederlo in streaming utilizzando l’app SkyGo disponibile per qualsiasi dispositivo mobile.

Se, invece, sei un abbonato al PassSport di NowTV, la procedura è altrettanto semplice. Basta lanciare l’app sullo smart TV, inserire le credenziali e selezionare il canale che trasmette il match tra Musetti e Djokovic. Per vedere l’incontro in streaming i passaggi da seguire sono praticamente gli stessi: lanciare l’app dallo smartphone o dal tablet, inserire le credenziali e aspettare che parta lo streaming. Se ancora non sei abbonato a nessun servizio, puoi approfittare della super occasione disponibile oggi per il PassSport di NowTV che trovi scontato del 40%: paghi solo 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro e hai accesso a un numero di contenuti sterminato.

Come guardare in streaming e in TV Djokovic – Musetti su DAZN

L’altra alternativa per vedere Djokovic – Musetti, terzo turno del Roland Garros 2024, in TV e streaming è DAZN. Con l’abbonamento Standard hai anche l’accesso ai canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a tutta la Serie A, la Liga spagnola e tanto altro. Per vedere il match in TV o in streaming, basta lanciare l’app dal proprio dispositivo, selezionare il canale di Eurosport 1 ed è il gioco è fatto.

