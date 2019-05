Nadal-Djokovic finale Internazionali di tennis Roma in streaming e TV

19 Maggio 2019 - La finale che tutti gli appassionati speravano: Nadal contro Djokovic. Da una parte il più forte tennista al Mondo sulla terra rossa, dall’altra il numero uno della classifica ATP. Gli Internazionali di tennis di Roma 2019 mettono uno di fronte all’altro i due dominatori del tennis mondiale degli ultimi 12 mesi: una partita che si preannuncia essere ad alto contenuto tecnico.

I romani storceranno un po’ il naso per l’assenza in finale di Federer, fermatosi ai quarti per un problema alla coscia, ma si godranno uno spettacolo unico. Gli Internazionali di tennis di Roma hanno raggiunto oramai lo status di grande torneo mondiale, e lo testimonia la finale con i tennisti che occupano i primi due posti della classifica ATP. Djokovic e Nadal arrivano alla finale al picco della loro forma: il tennista servo è fresco vincitore del Master 1000 di Madrid, mentre lo spagnolo vuole vincere Roma per preparare al meglio il Roland Garros.

Nadal – Djokovic finale degli Internazionali di Roma 2019 di tennis verrà trasmessa in TV da Sky sul canale SkySport Uno e da Supertennis, il canale della Federazione italiana di Tennis, disponibile sia sul digitale terrestre (canale 64) sia sul satellitare. La partita può essere vista in streaming su SkyGo e sul sito di Supertennis.

Nadal – Djokovic finale Internazionali di tennis Roma 2019: orario

L’inizio della finale degli Internazionali di tennis di Roma 2019 è fissata alle ore 16:00.

Nadal – Djokovic finale Internazionali di tennis Roma 2019 in TV

La finale degli Internazionali di Roma 2019 tra Djokovic e Nadal verrà trasmessa in diretta TV su Sky e sul canale Supertennis. Per vedere Nadal – Djokovic bisogna sintonizzarsi su SkySport Uno (201) dalle ore 16:00. Chi non è abbonato a Sky, potrà seguire in TV in chiaro la finale degli Internazionali di tennis di Roma 2019 su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre.

Come vedere in diretta streaming Nadal – Djokovic su SkyGo

Se non potete essere al Foro Italico, potete seguire la finale degli Internazionali di tennis di Roma 2019 in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare.

Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, avere un account sul sito dell’emittente satellitare e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di SkyGo può essere scaricata dal sito di Sky oppure dal Google Play Store e App Store.

Per guardare Nadal – Djokovic finale degli Internazionali di tennis di Roma 2019 in diretta streaming è necessario lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Si aprirà una lista con tutti i canali di Sky disponibili in streaming e scrollando verso il basso troverete SkySport Uno (201). Selezionate il canale e premete sull’icona Play: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della finale tra Djokovic e Nadal.

Come guardare in streaming gratis Nadal – Djokovic finale Internazionali di tennis Roma 2019 sul sito di Supertennis

Se non avete un abbonamento a Sky, potete vedere Djokovic – Nadal finale degli Internazionali di tennis Roma 2019 in streaming gratis sul sito di Supertennis. Il canale della FIT ha sottoscritto un accordo con Sky per trasmettere in diretta la finale del Masters 1000 di Roma.

Per guardare il streaming Supertennis TV non bisogna né pagare un abbonamento né iscriversi alla piattaforma, ma basta accedere al sito tramite il browser del proprio smartphone.

Per seguire la finale degli Internazionali di tennis di Roma 2019 in streaming gratis basta aprire il browser dallo smartphone o dal computer, inserire la URL del sito di Supertennis TV e cliccare sulla voce “On Demand”. Si aprirà una nuova pagina e premendo sul banner dedicato alla sfida Djokovic – Nadal partirà lo streaming gratis della finale del Masters 1000 di Roma.