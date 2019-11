Come vedere Napoli - Genoa in TV e in streaming su Sky e DAZN

9 Novembre 2019 - La settimana più difficile dell’era De Laurentiis. Il Napoli sta vivendo un periodo complicatissimo: la squadra è in rivolta contro il proprio presidente, reo di aver mandato i giocatori in ritiro a causa dei risultati tutt’altro che esaltanti in Serie A. Stasera i partenopei tornano di nuovo in campo contro il Genoa, in una partita che si preannuncia molto difficile, soprattutto per la possibile contestazione che accompagnerà i giocatori in campo.

Da quando è allenatore Ancelotti sta vivendo uno dei suoi periodi più difficili. Contestato dai tifosi, rapporto incrinato con De Laurentiis e risultati che stentano ad arrivare. Contro il nuovo Genoa di Thiago Motta è necessaria una vittoria, per calmare le acquee e affrontare con più serenità le prossime due settimane. L’allenatore del Napoli, però, deve contare gli uomini, soprattutto in difesa. Al posto di Manolas giocherà Maksimovic, con Luperto dirottato sulla fascia sinistra. In attacco spazio al duo Lozano – Mertens. Il Genoa, invece, vuole proseguire sulla strada disegnata in queste prime settimane dal nuovo allenatore: 4-3-3 con in attacco il trio Pandev- Pinamonti- Gumus.

Napoli – Genoa è un’esclusiva DAZN, come tutte le partite del sabato sera. La partita verrà trasmessa in TV su DAZN e sul canale DAZN1 disponibile su Sky. Per vedere Napoli – Genoa in streaming è disponibili l’app DAZN.

A che ora gioca Napoli – Genoa

Napoli – Genoa si gioca alle ore 20:45 allo stadio San Paolo.

Le probabili formazioni di Napoli – Genoa

Napoli (4-4-2): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne, Lozano, Mertens

Genoa (4-3-3): Radu, Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen, Cassata, Schone, Lerager, Pandev, Pinamonti, Gumus.

Dome vedere in TV Napoli – Genoa

Come tutti gli anticipi del sabato sera, Napoli – Genoa è un’esclusiva DAZN. Per vedere il match in TV, i tifosi hanno diversi metodi. Possono installare l’app di DAZN sul proprio smart TV oppure sintonizzarsi sul canale DAZN1 disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 20:15.

Come vedere in streaming Napoli – Genoa

Lo streaming di Napoli – Genoa è disponibile solo sull’app di DAZN. Per guardare la partita online è necessario essere abbonati alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Per seguire il match sul proprio smartphone bisogna lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato a Napoli – Genoa presente in homepage. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming di Napoli – Genoa.