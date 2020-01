Come vedere Napoli - Inter in TV e in diretta streaming su Sky o DAZN

6 Gennaio 2020 - La diciottesima giornata di Serie A 2018 – 2019 si chiude con il big match Napoli – Inter (calcio d’inizio alle ore 20:45). Una partita molto importante per entrambe le squadre: il Napoli deve ricominciare a vincere se vuole avere speranze di qualificarsi in Europa, mentre l’Inter deve conquistare i tre punti e sperare in un passo falso della Juventus per andare in testa da sola.

Con il cambio di allenatore, il Napoli vuole dare una sterzata alla propria stagione. Gattuso ha impostato la squadra con il 4-3-3 e dato fiducia alla vecchia guardia, ma contro l’Inter ha qualche problema di formazione. Koulibaly non ha recuperato e in difesa ci sarà spazio per Luperto, il centrocampo sarà guidato da Allan, con Ruiz e Zielinski nel ruolo di mezzali. In attacco Milik, Insigne e Callejon. L’Inter, invece, ritrova a centrocampo Sensi e Barella: il primo partirà titolare e il secondo inizierà dalla panchina, ma potrebbe entrare nel secondo tempo. In attacco la coppia Lukaku – Lautaro Martinez.

Come tutti i posticipi della domenica sera, Napoli – Inter è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita sui canali SkySport Uno e SkySport Serie A. La partita è disponibile anche in streaming su SkyGo.

Napoli – Inter: orario di inizio

La partita si gioca alle ore 20:45 allo stadio San Paolo.

Dove vedere in TV Napoli – Inter

Il posticipo della domenica sera è un’esclusiva Sky Sport. Il match può essere guardato in TV sui canali SkySport Uno (201) o SkySport Serie A (202). La partita può essere vista anche sui canali del digitale terrestre di Sky e su NowTV.

Come guardare in streaming Napoli – Inter

Per i tifosi è disponibili anche lo streaming di Napoli – Inter su SkyGo. La piattaforma on demand è disponibile per gli abbonati Sky e per coloro che sono iscritti al sito.

Per vedere in streaming Napoli – Inter bisogna lanciare l’app di SkyGo, inserire le proprie credenziali, premere su Canali TV e selezionare SkySport Uno o SkySport Serie A. A questo punto cliccate sull’icona a forma di “Play” e aspettate qualche secondo: partirà lo streaming di Napoli – Inter

Probabili formazioni Napoli – Inter

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku