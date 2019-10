Come vedere Nuova Zelanda - Inghilterra in TV e in streaming gratis

26 Ottobre 2019 - Il Mondiale di rugby 2019 entra nelle fasi conclusive e più importanti. Oggi si disputa la prima semifinale tra Nuova Zelanda e Inghilterra, le due Regine della disciplina. Per molti si tratta di una finale anticipata, ma in realtà non è così. Dall’altra parte del tabellone ci sono Galles e Sud Africa, altre due valide pretendenti alla vittoria finale.

La Nuova Zelanda arriva alla semifinale con il ruolo della favorita. Gli All Blacks sono i vincitori degli ultimi due Mondiali e nell’ultimo decennio sono sembrati veramente imbattibili. Una squadra forte in ogni ruolo e in grado di sostituire i suoi giocatori più rappresentativi con altri altrettanto validi. La dimostrazione che gli investimenti fatti dalla federazione neozelandese sono stati ampiamente ripagati. Di fronte troveranno un’Inghilterra che dopo alcuni anni un po’ complicati ha ritrovato il suo gioco, grazie alla presenza di molti giovani che si sono dimostrati pronti per raccogliere l’eredità di giocatori che hanno fatto la storia del rugby.

Nuova Zelanda – Inghilterra, semifinale dei mondiali di rugby 2019, verrà trasmessa in TV dalla Rai sui canali Rai Due e RaiSport+ HD. Disponibile lo streaming gratis su RaiPlay.

A che ora gioca Nuova Zelanda – Inghilterra

Il calcio d’inizio di Nuova Zelanda – Inghilterra è fissato alle 10:00 ora italiana.

Dove vedere in TV Nuova Zelanda – Inghilterra

La Rai ha acquistato i diritti televisivi del Mondiale di rugby 2019 e ha garantito una buona copertura dell’evento. La semifinale tra Nuova Zelanda – Inghilterra verrà trasmessa in diretta TV contemporaneamente sia su Rai Due sia su RaiSport+ HD. Il collegamento comincerà dieci minuti prima dell’inizio del match.

Come guardare Nuova Zelanda – Inghilterra in streaming gratis

Oltre alla diretta televisiva, la RAI garantirà anche la possibilità di vedere Nuova Zelanda – Inghilterra in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente essere registrati al servizio.

Per seguire in streaming gratis Nuova Zelanda – Inghilterra bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce di menù Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali della Rai e premendo su Rai Due o su RaiSport+ HD partirà lo streaming della partita.