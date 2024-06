Come vedere Paolini - Świątek in TV o streaming gratis

Fonte foto: Dmytro Aksonov/iStock

È un tripudio azzurro al Roland Garros 2024. Doveva essere il torneo del rientro di Sinner dall’infortunio all’anca, si è trasformato nell’esaltazione del tennis italiano. Anche nel campo femminile. E il merito è tutto di Jasmine Paolini, che in questo 2024 è entrata in una nuova dimensione. Dopo aver vinto il Masters 1000 di Dubai, ha raggiunto anche la sua prima finale di uno Slam e se la vedrà oggi contro la regina della terra rossa e numero uno al mondo: Iga Świątek. Sulla carta una partita complicatissima (la polacca è reduce dalla vittoria a Roma e ha vinto tre degli ultimi quattro Roland Garros), ma la tennista italiana è l’esempio che nulla è impossibile. Con il duro lavoro e la forza di volontà si possono raggiungere traguardi fino a qualche anno fa impensabili. Grazie a questo risultato straordinario ha anche raggiunto il nuovo best ranking: è virtualmente numero 7 al mondo della classifica WTA.

Le soluzioni per non perdersi la finale del singolare femminile del Roland Garros tra Paolini e Świątek sono più di una. I diritti TV del Roland Garros sono di proprietà di Discovery che, oltre a trasmettere il torneo sulla propria piattaforma di streaming, manda in onda i match anche sui canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili sulle piattaforma di Sky, NowTV e DAZN. Per vedere in streaming e in TV il match devi essere abbonato al pacchetto Sport di uno di questi servizi. Se ancora non lo sei, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV che trovi scontato del 40%. Solo per oggi paghi l’abbonamento mensile 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre ai canali di Eurosport, hai accesso a un numero di contenuti praticamente infinito, a partire dagli europei di calcio che cominceranno tra meno di una settimana, la Formula 1, la MotoGP, le Finals NBA, i migliori tornei di tennis al mondo (compreso Wimbledon, il terzo torneo del grande Slam che si giocherà a Londra da 1 al 14 luglio) e anche Champions League, Europa League e Conference League in esclusiva da settembre. Se vuoi approfittare di questa super offerta, basta cliccare sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Paolini – Świątek: a che ora si gioca la finale del singolare femminile del Roland Garros 2024

L’inizio della finale del Roland Garros 2024 tra Paolini e Świątek è fissato alle ore 15:00 di oggi, sabato 8 giugno. Mettete la sveglia sullo smartphone per non perdervi questo grande evento sportivo.

Come guardare in TV e streaming Paolini – Świątek su Sky e NowTV

Se hai un abbonamento al pacchetto Sport di Sky basta sintonizzarsi sul canale 210 della piattaforma satellitare per vedere la finale del singolare femminile. Se non sei in casa, ma non vuoi perderti il match puoi vederlo in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per tutti gli abbonati e compatibili con smartphone, tablet e computer. Procedura molto simile anche per chi ha un abbonamento al PassSport di NowTV. In questo caso basta lanciare l’app della piattaofrma sullo smart TV o sul tuo dispositivo mobile, selezionare il canale di Eurosport 1 e nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Paolini – Świątek, finale del Roland Garros 2024.

Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare l’offerta del momento per il PassSport annuale. L’abbonamento mensile costa 14,99 euro invece di 24,99 euro, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Hai accesso a tutti i contenuti sportivi della piattaforma, a partire dagli europei di calcio che cominciano il 14 giugno, passando per la Formula 1 e la MotoGP, fino ad arrivare ai migliori tennis di questa seconda parte di stagione. Tutto in esclusiva su NowTV.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Come vedere in TV e streaming Paolini – Świątek su DAZN

Anche DAZN ospita sulla propria piattaforma i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Per seguire in TV e in streaming la finale del Roland Garros Paolini – Świątek bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard che comprende anche tutte le partite della Serie A. Per guarda l’incontro basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e selezionare il canale Eurosport 1 tra quelli disponibili.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE