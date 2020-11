Come vedere se ho la fibra: copertura e offerte a novembre 2020

Le connessioni Internet casa hanno una caratteristica fondamentale: sono molto influenzate dall’evoluzione del mercato e cambiano con una certa velocità. Di conseguenza una promozione attivata qualche anno fa potrebbe risultare già lenta, cara, indietro rispetto ai nuovi standard di rete.

La velocità massima che si può raggiungere oggi è quella della fibra FTTH, che permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload. Il problema consiste nel fatto che la fibra non è ancora in grado di coprire tutto il territorio nazionale.

Per questo motivo, dopo aver valutato le varie offerte che sono disponibili sul mercato della telefonia fissa, è sempre bene procedere con la verifica della copertura di rete per conoscere da quale tecnologia si è raggiunti nel luogo in cui si abita.

Come funziona la verifica della copertura

La verifica della copertura di rete è un’operazione davvero molto semplice, che potrà essere portata a termine in due modi differenti:

• il primo consiste nel consultare l’elenco delle città che sono coperte dalla fibra ottica direttamente sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe attivare una nuova promozione;

• la seconda consiste nell’utilizzo di uno strumento, chiamato Speed Test, che si può trovare su alcuni portali specializzati sull’argomento, come per esempio SOStariffe.it.

Lo speed test, in pratica, permette di sapere in anticipo quale sarà la velocità di navigazione massima che si potrà raggiungere nel luogo in cui si abita: basterà inserire il proprio indirizzo di residenza e la propria e-mail e in pochissimo tempo si riceveranno i risultati del test.

Nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla fibra ottica, non c’è comunque motivo di preoccuparsi. Sarà infatti possibile navigare scegliendo un’offerta di tipo FTTC, la fibra misto rame con la quale connettersi a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure la rete ADSL, con la quale si raggiungono di 20 Mega in download e la velocità massima di 1 Mega in upload.

Passando, invece, a quelle che sono le migliori offerte in fibra ottica attualmente disponibili, si tratta di:

• la Super Fibra di WINDTRE;

• la fibra Vodafone;

• la fibra Fastweb;

• la fibra TIM;

• la fibra ultraveloce di Sky, l’ultima novità sulla piazza.

Vediamo quali sono le caratteristiche delle varie promozioni e in cosa differiscono l’una dall’altra.

1. La Super Fibra di WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE ha un costo di 28,98 euro al mese, nel quale sono inclusi il contributo di attivazione e il costo del modem, che corrisponde a 5,99 euro al mese per un periodo di 48 mesi.

Nella promozione sono previsti:

• la connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali:

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• Giga illimitati sulla propria SIM, che potranno essere attivati anche su altre due SIM senza dover sostenere costi aggiuntivi;

• la possibilità di poter acquistare una SIM al costo 9,99 euro al mese, che comprende minuti, SMS e Giga illimitati.

Qualora non si avesse la possibilità di attivare la Super Fibra di tipo FTTH, si potrebbe optare per le seguenti opzioni, disponibili allo stesso prezzo:

• Internet 200, ovvero la versione in fibra FTTC, con la quale navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• Internet 20, ovvero la versione ADSL, con la quale navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

2. La fibra Vodafone

La fibra Vodafone ha un costo mensile per i primi 4 anni di 29,90 euro al mese, nel quale sono compresi:

• il canone mensile, al costo di 20,90 euro al mese;

• i servizi Vodafone Ready, che includono anche il modem, al costo di 6 euro al mese per 48 mesi;

• il contributo di attivazione, al costo di 1 euro al mese per 24 mesi;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al costo di 2 euro al mese.

L’offerta, che si potrà attivare non solo nella versione FTTH, ma anche in quella FTTC o ADSL, include quindi:

• la connessione Internet casa;

• le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali;

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• nella versione in fibra FTTH, la Vodafone TV, ovvero la streaming TV di Vodafone che mette a disposizione contenuti di diverso tipo.

3. La fibra di Fastweb

Fastweb Casa è l’offerta in fibra ottica FTTH di Fastweb, disponibile anche in versione fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload, oppure in versione ADSL, per navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

La promozione ha un costo fisso mensile di 29,95 euro, che sono fissi per sempre: non sono previste infatti rimodulazioni nel tempo né costi di recesso o penali nel caso in cui si decidesse di recedere dall’offerta. Non sono neanche presenti vincoli di tipo contrattuale.

L’abbonamento Internet casa di Fastweb include:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• l’assistenza dedicata;

• il modem FASTGate;

• il contributo di attivazione;

• i servizi WOW.

4. La Super Fibra di TIM

La Super Fibra di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese nel quale è incluso il modem, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi, mentre il contributo di attivazione è gratuito. Nell’offerta sono compresi:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem TIM HUB+;

• TIMVISION, che è la streaming TV di TIM;

• il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

Oltre alla versione Super Fibra, sono disponibili allo stesso prezzo anche:

• Super Mega, che si basa sulla fibra FTTC e consente di navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• Super ADSL, che consente di navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Si ricorda che in questo momento le famiglie che hanno un reddito inferiore ai 20.000 euro e non dispongono di una connessione Internet casa, hanno la possibilità di utilizzare il bonus Internet e PC per attivare un’offerta Internet casa a un prezzo scontato e di ricevere anche un dispositivo elettronico a scelta tra tablet e PC.

5. La fibra di Sky

Nonostante sia l’ultimo arrivato nel settore della telefonia fissa, Sky si è già fatto notare grazie alla sua fibra super veloce che permette di navigare fino a1 Giga in download e a 300 Mega in upload.

Sono state lanciate tre diverse versioni della promozione Internet casa di Sky, che possono essere personalizzata con l’acquisto simultaneo di uno o più pacchetti Sky dedicati all’intrattenimento. Si tratta degli abbonamenti Internet casa:

• Smart, che al costo di 29,90 euro al mese include le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH, lo Sky Wifi Hub e l’attivazione gratuita nel caso di sottoscrizione online;

• Ultra, la quale ha un costo di attivazione di 50 euro solo online, un costo del canone di 32,90 euro al mese e include le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH, lo Sky Wifi Hub; è consigliata per le case più grandi;

• Ultra Wi-Fi, che al prezzo di 37,90 euro al mese oltre ai servizi presenti nelle offerte appena citate mette a disposizione anche le chiamate gratuite.