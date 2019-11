Come vedere Sinner - De Minaur in TV e streaming gratis

9 Novembre 2019 - Sta nascendo un Fenomeno. Jannik Sinner ha conquistato la finale delle Next Gen ATP Finals 2019, il torneo che si sta svolgendo a Milano a cui partecipano gli otto tennisti under 21 più forti al Mondo. Il giovane tennista italiano ha ricevuto una wild card, ma sta dimostrando sul campo che la partecipazione al torneo è più che meritata. Dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio e aver battuto in semifinale il serbo Kecmanovic per 3-1, ora Sinner se la vedrà con l’australiano De Minaur, numero 18 al mondo e due anni più grande di lui.

De Minaur era il favorito numero uno per la vittoria del torneo e lo sta dimostrando in questa settimana. Sinner, invece, è una vera e propria sorpresa. Aveva assicurato che avrebbe dato tutto per stupire il pubblico milanese e lo ha fatto. Jannik Sinner è diventato il nuovo idolo dei tifosi di tennis italiani che ora aspettano il decisivo salto di qualità che lo possa portare nei primi posti della classifica mondiale. Prima, però, c’è da giocare e provare a vincere la finale della Next Gen ATP Finals 2019, un titolo che darebbe proietterebbe Sinner nel gotha del tennis mondiale.

L’inizio della partita tra Sinner – De Minaur è fissato per le ore 21:00. Gli appassionati possono vedere la finale della Next Gen in TV in chiaro su Supertennis TV e in diretta streaming gratis sul sito di Supertennis TV.

A che ora gioca Sinner – De Minaur

L’inizio del match tra Sinner e De Mniaur è fissato alle ore 21:00.

Dove vedere in TV Sinner – De Minaur

I diritti televisivi del torneo sono stati acquistati da Supertennis TV, il canale della Federazione Italiana Tennis. I tifosi possono seguire Sinner – De Minaur in TV in chiaro sul digitale terrestre sul canale 64 o su Sky sul canale 224 (in questo secondo caso bisogna essere abbonati).

Come guardare in streaming Sinner – De Minaur

Siete a cena con i vostri amici o con la famiglia? Nessun problema, potete vedere Sinner – De Minaur in diretta streaming gratis sul sito di Supertennis Tv. Non c’è bisogno né di pagare un abbonamento, né iscriversi alla piattaforma, ma solamente di avere un dispositivo con una buona connessione a Internet.

Per guardare la finale della Next Gen 2019 in streaming bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di Supertennis TV e cliccare sul box di Sinner – De Minaur presente in homepage. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta della partita.