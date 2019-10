Come vedere Sinner - Tiafoe in TV e in streaming gratis

18 Ottobre 2019 - A 18 anni e due mesi, Jannick Sinner approda per la prima volta a un quarto di finale di un torneo dell’ATP. Il giovane altoatesino ha battuto al secondo turno del torneo ATP Anversa 250 Monfils, numero 13 della classifica mondiale e numero 1 del tabellone. Una prova autorevole che ha mostrato l’enorme talento del tennista italiano.

Ai quarti di finale dell’ATP di Anversa Sinner se la dovrà vedere con lo statunitense Tiafoe, numero 54 della classifica ATP. Sulla carta il tennista americano è sicuramente più forte e potente di Sinner, ma il giovane italiano può mettere in campo tutta la sua classe. A 18 anni è una delle stelle più promettenti del tennis mondiale e in questo 2019 ha scalato la classifica, arrivando quasi in top 100 (che potrebbe raggiungere andando avanti nel torneo). Gli appassionati di tennis potranno seguire l’incontro Sinner – Tiafoe in TV e in streaming gratis su Supertennis TV che ha acquistato i diritti del torneo ATP di Anversa 250.

ATP Anversa, a che ora giocano Sinner – Tiafoe

L’inizio dei quarti di finale del torneo di Anversa tra Sinner e Tiafoe è previsto per le ore 14:00.

Come vedere in TV Sinner – Tiafoe

Il torneo ATP di Anversa è un’esclusiva di Supertennis TV, il canale televisivo curato dalla FIT. Supertennis TV è disponibile sul canale 224 di Sky, sul digitale terrestre e su Tivùsat. Per guardare Sinner – Tiafoe in TV sul stellitare bisogna essere abbonati al pacchetto Sport di Sky. Chi non ha un abbonamento, può seguire gratis in TV Sinner – Tiafoe sul digitale terrestre o su Tivùsat.

Come guardare in streaming Sinner – Tiafoe

Gli appassionati di tennis possono vedere Sinner – Tiafoe in diretta streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Non c’è bisogno né di un abbonamento né di registrarsi alla piattaforma, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a Internet.

Per seguire in streaming Sinner – Tiafoe bisogna aprire il browser del proprio dispositivo, inserire la URL del sito di Supertennis TV e premere sulla voce di menu “On Demand”. Si aprirà una nuova pagina e premendo sul box del mach, partirà la diretta dell’incontro.