Come vedere Sinner - Wawrinka in TV e in streaming gratis

19 Ottobre 2019 - Il sogno continua. Dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un torneo ATP, Sinner ha ritoccato il suo record e battendo Tiafoe ha agguantato la semifinale dell’ATP di Anversa. Ora se la dovrà vedere con Stan Wawrinka, in un match che sulla carta si preannuncia molto complicato e con tante difficoltà da affrontare.

Wawrinka non è un tennista qualsiasi. Nella sua bacheca vanta tre tornei del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016) e nell’ultimo decennio è stato l’unico a tener testa a “Fab Four”. Ora i problemi fisici lo hanno fatto scendere fino alla posizione 18 della classifica mondiale, ma se trova la giornata giusta è molto difficile da affrontare. Sinner ha già giocato con Wawrinka: al primo turno degli US Open 2019. Una sconfitta onorevole in quattro set che ha dimostrato che Sinner è pronto per giocare su questi livelli. Ora per il giovane altoatesino c’è la prova più difficile: vincere contro Wawrinka garantirebbe un posto nei primi 100 del Mondo e lo status di astro nascente del tennis mondiale.

Sinner – Wawrinka verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Supertennis TV. Disponibile anche lo streaming gratis del match sul sito del canale.

A che ora gioca Sinner – Wawrinka

L’inizio della partita è fissato alle ore 14:00. Sarà il primo match della giornata, quindi l’orario non verrà posticipato.

Come vedere in TV Sinner – Wawrinka

Supertennis TV ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta e in esclusiva l’ATP di Anversa. Per guardare in TV Sinner – Wawrinka bisogna sintonizzarsi su Supertennis TV, canale disponibile sul numero 224 di Sky e anche su digitale terrestre e su Tivùsat.

Come guardare in diretta streaming gratis Sinner – Wawrinka

La semifinale dell’ATP di Anversa tra Sinner e Wawrinka è disponibile anche in streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Non bisogna avere né un abbonamento né essere registrati al sito, ma disporre solamente di uno smartphone con una buona connessione a Internet.

Per vedere in streaming gratis Sinner – Wawrinka bisogna aprire il browser del dispositivo, inserire la URL del sito di Supertennis TV e premere sulla voce di menu “On Demand”. Si aprirà una nuova pagina e cliccando sul box dedicato a Sinner – Wawrinka partirà lo streaming del match.