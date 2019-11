Come vedere Spagna - Canada in TV e streaming gratis

24 Novembre 2019 - La Coppa Davis 2019 è arrivato all’atto conclusivo: oggi alle 16:00 comincerà la finale tra Spagna e Canada. Il nuovo format della Coppa Davis ha creato molto dibattito tra gli appassionati: tante le cose che non sono piaciute e che dovranno essere cambiate in vista del prossimo anno.

L’Italia non ha passato il girone eliminatorio, avendo perso sia con il Canada sia con gli Stati Uniti. I tennisti italiani hanno pagato la stanchezza accumulata durante l’anno e le energie sono mancate nei momenti più importanti. In finale sono arrivate il Canada e la Spagna, spinta da un grandissimo Nadal che ha disputato tutte le partite sia in singolare sia in doppio. Nella finale della Coppa Davis 2019 la Spagna parte da favorita, anche grazie al fatto che è il paese ospitante e avrà il tifo dalla sua parte. Gli incontri verranno trasmessi in diretta da Supertennis TV, canale presente sia sul digitale terrestre sia sul satellitare. La finale di Coppa Davis 2019 è disponibile anche in streaming sul sito di Supertennis TV.

Finale Coppa Davis 2019, a che ora inizia Spagna – Canada

L’inizio della Finale di Coppa Davis è fissato alle ore 16:00 di domenica 24 novembre.

Dove vedere in TV la Finale di Coppa Davis 2019 Spagna – Canada

I diritti televisivi della Coppa Davis sono stati acquistati da Supertennis TV, il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis. Per vedere la finale di Coppa Davis 2019 in TV bisogna sintonizzarsi sul digitale terrestre al canale 64 e sul satellitare al canale 224.

Come guardare in streaming gratis la Finale di Coppa Davis 2019 Spagna – Canada

Per chi è in giro c’è la possibilità di vedere Spagna – Canada in diretta streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Per accedere non c’è bisogno di nessun abbonamento e nemmeno di essere registrati, ma basta utilizzare un dispositivo con una buona connessione a Internet.

Per seguire la finale di Coppa Davis 2019 in streaming gratis bisogna aprire il browser sul proprio dispositivo, inserire la URL del sito di Supertennis TV e premere sul box dedicato alla partita presente nella homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming si Spagna-Canada.