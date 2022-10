Come vedere in streaming gratis Chelsea – Milan di Champions League

Dopo la pausa delle Nazionali ricomincia la Champions League 2022 – 2023. E lo fa con un super match: Chelsea – Milan. Sulla carta le due squadre più forti del girone E, ma queste prime due giornate hanno mostrato quanto il girone sia equilibrato. Il Milan è in testa con quattro punti, frutto della vittoria contro la Dinamo Zagabria e del pareggio con il Salisburgo, mentre il Chelsea è ultimo con un solo punto. L’inizio traballante in Champions e la sconfitta contro i croati della Dinamo Zagabria è costata la panchina a Tuchel e ora il Chelsea è costretto a vincere contro il Milan. La squadra inglese ha mostrato dei progressi nelle ultime partite, ma ancora sembra lontana dalla forma migliore.

Il Milan, invece, arriva da una vittoria al cardiopalma in campionato, ma ha un’infermeria piuttosto piena. Questa sera dovrà ancora fare a meno di Theo Hernandez e di Maignan e ora si è aggiunto anche l’infortunio di Calabria. Una vera emergenza che Pioli dovrà essere bravo a tamponare in qualche modo.

Per i tifosi del Milan si tratta di una super sfida che potranno seguire in TV e in streaming gratis su Prime Video. Infatti, come tutte le migliori partite delle italiane del mercoledì sera in Champions, Chelsea – Milan è un'esclusiva della piattaforma streaming di Amazon. La partita sarà visibile gratuitamente a tutti gli abbonati a Prime o Prime Video.

Chelsea – Milan: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Chelsea – Milan è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 5 ottobre. Si gioca allo stadio Stanford Bridge.

Come vedere in TV Chelsea – Milan

Per guardare in TV Chelsea – Milan bisogna avere uno smart TV con l'app di Prime Video installata. In alternativa si può acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il proprio televisore in uno smart TV. Per chi è abbonato a Prime Video, basta lanciare l'app e cliccare sul banner dedicato alla partita e nel giro di pochi secondi partirà la diretta.

Come guardare in streaming gratis Chelsea – Milan di Champions League

Chelsea – Milan può essere vista anche in streaming gratis, basta essere abbonati a Prime Video e utilizzare uno dei dispositivi che supporta la piattaforma. Una volta fatto l'accesso ad Amazon Prime Video con le proprie credenziali, basta cliccare sul banner dedicato alla partita e nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming. C'è anche un ampio studio pre-partita che comincia alle ore 19:30 e che ci accompagnerà fino al calcio d'inizio.

