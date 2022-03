Come vedere in streaming gratis il GP dell’Arabia Saudita 2022 di F1

Nemmeno il tempo di gioire per la doppietta Ferrari nel gran premio inaugurale del Bahrein, che è già tempo di tornare in pista. Il calendario della Formula 1 2022 è il più ricco di sempre e non c’è tempo per le pause. Nel weekend dal 25 al 27 marzo si corre la seconda edizione del GP dell’Arabia Saudita. La location è sempre la stessa: il circuito cittadino di Jeddah.

L’attesa da parte degli appassionati è molto alta. Il nuovo regolamento e le nuove macchine sono piaciute al grande pubblico: lo spettacolo è maggiore, così come la lotta tra i piloti. A dimostrarlo il grande scontro tra Leclerc e Verstappen che si sono sorpassati 5-6 volte in tre giri (con il ferrarista che alla fine è riuscito a spuntarla). La Ferrari è sembrata in grande forma: ottima pacchetto aerodinamico e soprattutto un grande motore che ha spinto le due rosse sui due gradini più alti del podio. E ora Leclerc e Sainz sono chiamati a riconfermarsi, ma se la dovranno vedere con un Verstappen e con una Red Bull ancora più agguerriti, soprattutto dopo il doppio ritiro del Bahrein.

Il GP dell’Arabia Saudita, così come tutti gli altri, è un’esclusiva SkySport. Su SkySport 1 e su SkySport F1 sarà possibile seguire in diretta tutto il weekend di gara, a partire già dal venerdì con le prime due sessioni di prove libere. Inoltre, il palinsesto sarà arricchito con interviste dalla pit line e con interventi dallo studio, oltre che dai classici programmi di approfondimento. Per gli appassionati c’è anche la possibilità di vedere in streaming gratis il GP dell’Arabia Saudita 2022 su SkyGo, NowTV e il sito di TV8.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

GP Arabia Saudita 2022 di F1: gli orari

Orari serali per il gran premio che si corre a Gedda. Si parte venerdì 25 marzo con alle 15:00 con la prima ora di prove libere e si continua alle 18:00 con il secondo turno. Sabato ci sarà l’antipasto alle 15:00 con il terzo turno delle libere e poi appuntamento alle 18:00 con le qualifiche. La partenza della gara è fissata alle 19:00 di domenica 27 marzo.

Prove Libere 1: ore 15:00 venerdì 25 marzo

Prove Libere 2: ore 18:00 venerdì 25 marzo

Prove Libere 3: ore 15:00 sabato 26 marzo

Qualifiche: ore 18:00 sabato 26 marzo

Gara: ore 19:00 domenica 27 marzo

Dove vedere in TV il GP dell’Arabia Saudita 2022 di Formula 1

Il canale prediletto per vedere in diretta TV il GP dell’Arabia Saudita è SkySport F1, presente al 207 della piattaforma satellitare. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta anche dal canale SkySport 1. C’è, però, anche un’altra soluzione per guardare in TV la Formula 1: utilizzare il Now Smart Stick, la chiavetta multimediale che si collega al televisore e che offre due mesi di abbonamento alla piattaforma on demand di Now (di proprietà della stessa Sky). Sulla piattaforma sono disponibili quasi gli stessi canali di Sky, tra cui quelli dedicati allo sport. Oggi è anche disponibile su Amazon con un forte sconto e acquistandola adesso sarà possibile vedere anche i gran premi che si disputeranno nei prossimi due mesi (oltre a tutti i grandi eventi sportivi di proprietà di Sky).

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Il GP dell’Arabia Saudita viene trasmesso in TV in chiaro anche sul canale di TV8, ma solamente in differita. Appuntamento a domenica sera alle 21:30 per chi non è abbonato a Sky o NowTV.

Come guardare il GP dell’Arabia Sasudita 2022 in diretta streaming gratis

Chi non potrà essere a casa domenica sera non deve perdersi d’animo. Ci sono molti modi per seguire il gran premio di Gedda in streaming gratuitamente.

Il primo e più semplice è quello di utilizzare l’app SkyGo. Disponibile per gli abbonati a Sky, l’applicazione può essere scaricata sul proprio smartphone, tablet o computer e installata in pochi secondi. Una volta aperta, basta fare l’accesso con il proprio account Sky e selezionare il banner dedicato al GP dell’Arabia Saudita. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming.

Una valida alternativa è NowTV, ma anche in questo caso è necessario essere abbonati al pacchetto Sport. Per seguire il GP dell’Arabia Saudita in streaming bisogna lanciare l’app, accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e selezionare il canale che sta trasmettendo il GP di Jeddah. Anche in questo caso basta aspettare pochi secondi prima di iniziare a vedere la gara.

Per chi non ha un abbonamento, l’unico modo per guardare in streaming gratis il GP dell’Arabia Saudita 2022 di Formula 1 è aspettare la differita che viene trasmessa sul sito di TV8 alle ore 21:30. Non c’è bisogno di nessun abbonamento e nemmeno di essere registrati, ma basta accedere al sito, cliccare sulla voce “Streaming" e partirà il gran premio.