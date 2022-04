Come vedere in streaming gratis il GP d’Australia 2022 di Formula 1

Uno a uno e palla al centro. Le prime due gare della Formula 1 2022 hanno visto trionfare rispettivamente Leclerc e Verstappen, ma il pilota della Ferrari resta ancora primo nella classifica piloti. Il GP dell’Arabia Saudita ha confermato quanto di buono si era visto nella gara inaugurale del Bahrein: il nuovo regolamento ha reso molto più semplice restare in scia attaccato e il divertimento è aumentato a dismisura, grazie anche allo spettacolo che ci hanno offerto i due piloti della Red Bull e della Ferrari. La Scuderia di Maranello esce rafforzata da questo inizio: la macchina è molto buona e il progetto è nato bene, ora bisogna cominciare a sviluppare la monoposto nella speranza di non rovinare quanto di buono fatto.

Questo weekend si torna a correre in Australia dopo due anni di stop causati dalla pandemia. Il circuito cittadino di Melbourne ha cambiato leggermente fisionomia rispetto al passato per aumentare i sorpassi e il divertimento (le zone DRS sono ben quattro). L’attesa è molto alta e tutti i tifosi sono curiosi di scoprire se la Ferrari sarà competitiva anche su questa pista e se i due piloti possono covare speranze mondiali.

Come la maggior parte dei gran premi di questa Formula 1 2022, anche il GP d’Australia è un’esclusiva di SkySport che trasmetterà in diretta tutto il weekend, a partire già dalle prime prove libere del venerdì. C’è anche la possibilità di vederlo in TV in chiaro sul canale TV8, ma verranno trasmesse solamente in differita le qualifiche e la gara. Ecco come vedere il GP d’Australia 2022 di F1 in streaming gratis su smart TV, smartphone e tablet.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

GP d’Australia 2022 di Formula 1: gli orari e il calendario

Non è certo il gran premio migliore per gli orari. A causa del fuso orario è necessario alzarsi molto presto per seguire anche le prove libere. Per la gara l’appuntamento è per domenica 10 aprile alle ore 07:00. Ecco il calendario completo del GP d’Australia 2022.

Prove libere 1 – venerdì 8 aprile alle ore 5:00

Prove libere 2 – venerdì 8 aprile alle ore 8:00

Prove libere 3 – sabato 9 aprile alle ore 5:00

Qualifiche – sabato 9 aprile alle ore 8:00

Gara – domenica 10 aprile alle ore 7:00

Dove vedere in TV il GP d’Australia 2022

Sono diverse le possibilità per vedere in TV il GP d’Australia 2022. La più semplice è essere abbonati a Sky. L’emittente satellitare trasmetterà tutto il gran premio sui canali SkySport F1 e SkySport 1. Oltre a prove libere, qualifiche e gara, ci saranno anche diversi approfondimenti direttamente dalla pit lane o dagli studi di Sky. Una valida alternativa a Sky è utilizzare NowTV, il servizio on demand della stessa tv satellitare. Per utilizzare NowTV è necessario avere uno smart TV dove installare l’app, oppure utilizzare il Now Smart Stick, una chiavetta multimediale con all’interno due mesi di abbonamento al pacchetto sport della piattaforma. Acquistandola oggi su Amazon sarà possibile vedere anche i prossimi gran premi.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Infine, il GP d’Australia 2022 può essere guardato in TV anche sui canali del digitale terrestre. La gara, infatti, verrà trasmessa in differita da TV8. L’appuntamento è per le 15:30 di sabato per le qualifiche e per le 15:15 di domenica per la gara.

Come guardare il GP d’Australia 2022 di Formula 1 in diretta streaming gratis

Chi non può essere in casa non deve disperarsi: il GP d’Australia 2022 di Formula 1 può essere visto anche in streaming gratis. Le soluzioni sono diverse. La prima è SkyGo, la piattaforma on demand riservata agli abbonati Sky. Per vedere la Formula 1 in streaming bisogna accedere con le proprie credenziali, premere sul banner dedicato alla F1 e aspettare qualche secondo che parta lo streaming.

Se non siete abbonati a Sky, l’alternativa è abbonarsi a NowTV. Anche in questo caso c’è un’app disponibile per qualsiasi dispositivo e basta accedere con le proprie credenziali, premere sul banner dedicato al GP d’Australia per vedere il gran premio in streaming.

L’ultima soluzione e l’unica gratuita è seguire il GP d’Australia in streaming gratis sul sito di TV8. Non bisogna avere nessun abbonamento e neanche iscriversi, ma basta accedere al sito web, cliccare sulla voce di menù “Streaming" e partirà il video della gara. Logicamente bisogna collegarsi all’orario in cui verrà mandato in onda (su TV8 è in differita).