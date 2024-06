Come vedere Sinner - Dimitrov in TV e streaming gratis quarti di finale Roland Garros 2024

Scopri come guardare in TV e in streaming Sinner - Dimitrov, quarto di finale del Roland Garros 2024. Appuntamento dalle 14:00

La scalata al primo posto della classifica mondiale dell’ATP di Jannik Sinner prosegue con i quarti di finale del Roland Garros 2024 contro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 10 del seeding che per la prima volta in carriera ha raggiunto i quarti di finale del torneo parigino. Non una sfida inedita tra i due: l’italiano ha già sconfitto il tennista bulgaro nella finale dell’ATP Masters 1000 di Miami. Servirà un’altra grande partita al numero due del mondo: la vittoria sofferta contro Moutet dopo un inizio da incubo ha messo in mostra alcune crepe e difficoltà di adattamento nel gioco sulla terra rossa. Dimitrov, invece, arriva da uno dei migliori inizi di stagione della sua carriera e vuole continuare a stupire. Per conquistare il primo posto della classifica ATP, Sinner ha bisogno assolutamente di una vittoria e di raggiungere la semifinale dove affronterà uno tra Alcaraz e Tsitsipas.

Il Roland Garros 2024 è un’esclusiva Discovery che lo trasmette sui suoi canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Canali presenti sia sulle piattaforme di Sky (satellite e NowTV) sia su DAZN. Per vedere Sinner – Dimitrov in streaming o in TV devi essere abbonati a uno di questi tre servizi: Sky per il satellitare, NowTV oppure DAZN. Se non hai nessun abbonamento, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per il PassSport annuale di NowTV: l’abbonamento mensile è scontato del 40% e lo paghi 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre ai canali di Eurosport hai accesso a un mondo fatto di contenuti sportivi praticamente sterminato: Formula 1, MotoGP, europei di calcio da metà giugno, le finali NBA e tantissimo altro. Per saperne di più basta cliccare sul primo link qui in basso.

A che ora gioca Sinner – Dimitrov

Non prendete impegni. Sinner affronterà Dimitrov alle ore 14:00 di martedì 4 giugno sul campo centrale del Philippe Chatrier, match valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2024. Il tennista italiano va alla ricerca della posizione numero uno della classifica ATP.

Come vedere Sinner – Dimitrov in streaming e in TV su Sky e NowTV

I canali di Eurosport sono disponibili sia sulla piattaforma di Sky sia su NowTV. Se sei abbonato al pacchetto Sport di Sky basta sintonizzarsi sul canale 210 (Eurosport 1) dalle ore 14:00 e aspettare l’inizio della partita. Se non sei in casa non devi preoccuparti: basta installare l’app SkyGo sul tuo smartphone, tablet o PC e guardare l’incontro in streaming.

Procedura molto simile se sei un abbonato al PassSport di NowTV. L’app della piattaforma on demand è disponibile su tutti i dispositivi mobile: smartphone, tablet e computer. Disponibile anche per lo smart TV: basta installare l’applicazione dallo store online. Se non hai nessun abbonamento, NowTV è la piattaforma più conveniente per vedere Sinner – Dimitrov in TV o in diretta streaming. Per tutti i nuovi abbonati al PassSport è disponibile uno sconto del 40% e risparmi 10 euro al mese. Oltre a vedere i canali di Eurosport (quest’estate ospiteranno anche le Olimpiadi di Parigi con una copertura completa), hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinita: Formula 1, MotoGP, i migliori tornei internazionali di tennis (anche Wimbledon), gli europei di calcio (con più di 20 gare in esclusiva) e tantissimo altro (da agosto torna anche la Serie A con tre partite per ogni giornata e a settembre la Champions League in esclusiva).

Come guardare Sinner – Dimitrov in TV e streaming su DAZN

Con l’abbonamento al pacchetto Standard di DAZN si ha accesso anche ai canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2, gli stessi che stanno trasmettendo il Roland Garros. Per il match tra Sinner e Dimitrov il canale dedicato è Eurosport 1 e per vederlo in TV o in streaming basta installare l’app sul proprio dispositivo (è disponibile su tutti gli smartphone, tablet, computer e anche sullo smart TV) e cliccare sul banner dedicato al canale televisivo. Nel giro di pochissimi secondi parte la diretta del canale e puoi goderti il match con tutta calma.

