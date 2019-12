Come vedere su Fortnite Star Wars: L’ascesa di Skywalker

9 Dicembre 2019 - Mentre cresce l’attesa per l’uscita nel nostro paese dell’ultimo capitolo della saga di Guerre Stellari, Star Wars: L’ascesa di Skywalker, prevista per il prossimo 18 dicembre, gli utenti di Fortnite sono già in fibrillazione per la novità esclusiva annunciata da Epic Games. La buona notizia riguarda un ritorno di fiamma tra Fortnite e Star Wars, con il lancio di una nuova partnership dopo quella avvenuta in occasione dell’uscita ufficiale del videogame Star Wars Jedi: Fallen Order disponibile per PS4, Xbox One e PC.

Lo scorso novembre, l’arrivo del nuovo videogame, fu annunciato su Fortnite grazie ad una serie di trovate suggestive, come la presenza di uno Star Destroyer sospeso a mezz’aria nel cielo dell’isola di gioco. Non solo, chi aveva acquistato il gioco poteva indossare un nuovo costume da Stormtrooper, mentre tutti gli altri potevano acquistarlo sullo store di Fortnite. La nuova partnership, invece, riguarda il film: Epic Games ha preparato una sorpresa che renderà tutti felici. Appuntamento per il 14 dicembre alle ore 19:30 alle Rapide Rischiose.

Fortnite e Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Per celebrare l’uscita in pompa magna dell’ultimo capitolo di Star Wars , Fortnite proietterà una vera chicca dedicata agli appassionati della storia stellare iniziata da George Lucas verso la fine degli anni settanta e proseguita dal regista J.J. Abrams. Il prossimo 14 dicembre alle ore 19.30 tutti i giocatori di Fortnite potranno riunirsi presso le Rapide Rischiose dove verrà proiettata una scena inedita ed esclusiva del nuovo film “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”. A quanto pare sarà presente anche lo stesso J.J. Abrams, ovviamente in versione digitale. Ancora non è dato sapere se il famoso regista potrà interagire con i giocatori di Fortnite.

Fortnite Capitolo 2: la Stagione 1 prorogata fino a febbraio 2020

Intanto Epic Games ha confermato che la Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite non terminerà come previsto inizialmente a dicembre, ma continuerà fino al prossimo febbraio 2020. Come annunciato dalla software house la decisione è stata presa per permettere agli sviluppatori di dedicarsi all’ideazione di nuove sfide e nuovi accessori a tema natalizio. Ancora non è stata rilasciata una data ufficiale, ma il lancio dell’evento di Natale potrebbe essere veramente imminente. Rispetto alle precedenti stagioni di Fortnite, la Stagione 1 del Capitolo 2 avrà così una durata doppia e farà da apripista ad una serie di novità esclusive volute dagli sviluppatori di Epic Games per il 2020.