Come vedere The Witcher in streaming in italiano

19 Dicembre 2019 - Da molti è considerata la nuova Games of Thrones. Stiamo parlando della nuova serie Netflix The Witcher, ispirata ai romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski che raccontano le gesta di Geralt di Rivia, un umano mutato in un witcher e che vive uccidendo mostri. The Witcher è una delle serie TV e progetti più ambiziosi degli ultimi anni e sono tantissimi gli appassionati che stanno aspettando questo nuovo prodotto culturale.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019 e come al solito tutte le puntate verranno rese disponibili in contemporanea. Il trailer della serie TV ha già creato molto dibattito nella cerchia degli appassionati, con alcuni adattamenti che non sono fedeli ai libri di Andrzej Sapkowski. Ma per capire il risultato finale bisogna solamente vedere la prima stagione di The Witcher. Ecco come guardare The Witcher in TV e in streaming.

The Witcher: anticipazioni e cast

Tratto dai libri fantasy di Andrzej Sapkowski, The Witcher è una delle serie TV più attese del 2019. La prima stagione è stata creata da Lauren Schmidt Hissrich, sceneggiatore che ha dato vita anche a serie TV di successo come “The West Wing”, “Daredevil”, “The Defenders” e “The Umbrella Academy”. Ha preso parte al team creativo anche Andrzej Sapkowski che ha potuto dare utili consigli agli sceneggiatori. Il ruolo di Geralt di Rivia è stato affidato a Henry Cavill,che ha interpretato il ruolo di Superman nei film usciti negli ultimi anni.

La prima stagione di The Witcher dovrebbe raccontare la trasformazione di Geralt in un witcher, un uomo che ha mutato la propria forma e dà la caccia ai mostri. Le persone lo assoldano per i loro scopi, ma sono le prime a non fidarsi di Geralt. La vita cambia notevolmente quando incontra una potente maga e una principessa con un segreto pericolosissimo.

Quante sono le puntate di The Witcher

La prima stagione di The Witcher è composta da otto puntate. Ogni episodio avrà una durata di circa 50-60 minuti.

Quando esce The Witcher

The Witcher è un’esclusiva di Netflix ed è disponibile sulla piattaforma di video streaming dal 20 dicembre 2019. Le puntate verranno rilasciate in contemporanea e potranno essere viste in qualsiasi momento e su qualsiasi piattaforma.

Dove vedere The Witcher in TV

The Witcher non viene trasmesso sui normali canali del digitale terrestre o del satellitare, ma solamente su Netflix. Per poter guardare la serie TV sul televisore bisogna essere abbonati a Netflix e avere un TV che supporta la piattaforma di video streaming.

Come guardare The Witcher in streaming in italiano

Per vedere The Witcher in streaming bisogna avere un abbonamento a Netflix e scaricare l’applicazione del servizio sul proprio dispositivo (smartphone, computer o tablet). Se rispettate questi due requisiti, allora potete vedere la serie TV in streaming. Farlo è molto semplice: basta lanciare l’app di Netflix, inserire le proprie credenziali e premere sul banner di The Witcher presente in homepage. Si aprirà una finestra con tutte le puntate della serie TV: cliccando su quella che si vorrà vedere, partirà la diretta.

La lingua originale di The Witcher è l’inglese, ma è disponibile il doppiaggio in italiano. Per vedere The Witcher in streaming in italiano bisogna avviare una puntata e premere sull’icona con tre fogli presente in alto a destra. Si aprirà una finestra nella quale impostare “Italiano” sotto la voce Audio. Se, invece, volete vedere The Witcher con l’audio originale, ma con i sottotitoli in italiano, dovete premere sulla stessa icona e sotto la voce Sottotitoli, mettere italiano.