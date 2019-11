Come vedere Torino - Inter in TV e streaming su Sky e DAZN

23 Novembre 2019 - Torino in grande difficoltà, un’Inter in ottima salute. Così si può riassumere Torino – Inter, match della tredicesima giornata di Serie A 2019 – 2020 che si gioca questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita è un’esclusiva DAZN e può essere vista in TV sul canale DAZN1 del satellitare e in streaming sull’app di DAZN.

La vittoria per 4-0 contro il Brescia ha permesso al Torino di uscire da uno dei momenti più brutti degli ultimi anni con i tifosi che hanno contestato apertamente l’allenatore e i giocatori. Una vittoria contro l’Inter permetterebbe ai granata di ricucire il rapporto con i loro tifosi e di rilanciare le ambizioni per agguantare un posto in Europa. L’Inter, invece, è seconda in campionato a un solo punto di distacco dalla Juventus. I neroazzurri arrivano a Torino con qualche infortunato di troppo: Sensi, Gagliardini e Asamoah ancora non hanno recuperato. In attacco spazio alla coppia Lautaro – Lukaku, mentre a centrocampo spazio a Vecino.

A che ora si gioca Torino – Inter

Il calcio d’inizio di Torino – Inter è fissato alle ore 20:45. La partita si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Le probabili formazioni di Torino – Inter

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Lukic, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Dove vedere in TV Torino – Inter

Come tutti gli anticipi del sabato sera delle ore 20:45, anche Torino – Inter è un’esclusiva DAZN. Per vedere il match in TV su DAZN bisogna avere uno smart Tv supportato dalla piattaforma oppure essere un abbonato a Sky e sintonizzarsi sul canale DAZN1 (209). Lo studio pre-partita inizierà alle ore 20:15.

Come guardare in streaming Torino – Inter

Torino – Inter è disponibile anche in streaming sull’applicazione di DAZN. Per accedere alla piattaforma bisogna essere abbonati (abbonamento mensile che costa 9,99 euro) e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet, smart TV, console.

Per vedere in streaming Torino – Inter bisogna lanciare DAZN e premere sul banner dedicato alla partita presente in HP. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del match.

Se non siete abbonati a Sky o DAZN, potete seguire la diretta testuale di Torino – Inter su Virgilio Sport.