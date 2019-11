Come vedere Torino - Juventus in TV e in streaming su Sky e DAZN

2 Novembre 2019 - L’undicesima giornata di Serie A 2019 -2020 propone il derby della Mole. Torino – Juventus si gioca questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Come tutti gli anticipi che si giocano il sabato sera, la partita è un’esclusiva DAZN e può essere vista in TV utilizzando l’app del servizio on demand o sintonizzandosi sul canale DAZN1 (209) di Sky. Disponibile lo streaming sull’app DAZN.

Il derby della Mole è una partita molto sentita, soprattutto da parte dei tifosi granata. Il Torino è reduce anche da un paio di partite piuttosto complicate: non vince da cinque giornate ed è a metà classifica a 7-8 punti dalle posizioni che contano. La curva è in subbuglio ed è pronta a contestare l’allenatore. La Juventus, invece, arriva dalla vittoria al 96esimo contro il Genoa e nelle ultime partite la qualità del gioco è diminuita e alcuni elementi della rosa sembrano essere un po’ stanchi. Contro la Juventus Mazzarri propone il classico 3-5-2 con in attacco la coppia Belotti – Zaza. La Juventus risponde con un 4-3-1-2 con il ballottaggio in attacco Higuain-Dybala su chi dovrà affiancare Cristiano Ronaldo. Anche in dubbio la presenza di Pjanic.

A che ora gioca Torino – Juventus

Torino – Juventus si gioca alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Le probabili formazioni di Torino – Juventus

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Meité, Baselli, Lukic, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Dove vedere in TV Torino – Juventus

La partita del sabato alle 20:45 fa parte del pacchetto che trasmette in esclusiva DAZN. Torino – Juventus può essere visto in TV su DAZN utilizzando uno degli smart TV compatibili o collegando al televisore un PC o un box TV Android. Il derby della Mole può essere seguito in TV anche su Sky sintonizzandosi sul canale DAZN1 che trasmette il meglio della programmazione della piattaforma online.

Come guardare in streaming Torino – Juventus

Lo streaming di Torino – Juventus è disponibile solamente sull’app di DAZN. Per accedere al servizio bisogna essere abbonati e utilizzare uno dei tanti dispositivi supportati: computer, smartphone. tablet, smart TV, console.

Per vedere Torino – Juventus in streaming bisogna lanciare l’app di DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato al match presente in home page. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta del match. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 20:15.