Come vedere Torino - Milan in diretta streaming

28 Aprile 2019 - La lotta per il quarto posto che assicura un posto nella Champions League del prossimo anno è ancora aperta. A cinque giornate dal termine sono cinque le squadre che lottano per l’ultima posizione utile: Milan, Atalanta, Roma , Torino e Lazio. La trentaquattresima giornata della Serie A 2018-2019 mette una di fronte all’altra Milan (56 punti) e Torino (52). I rossoneri sono quarti in classifica a pari punti con l’Atalanta (la Roma ha una partita in più), ma nelle ultime partite hanno mostrato una forma non eccezionale. Il Torino, invece, è una delle rivelazioni della stagione ed è in piena corsa per un posto in Europa.

Il Milan arriva dalla sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio e dal pareggio fuori casa con il Parma. La squadra allenata da Gattuso sta giocando male e sta vivendo un periodo piuttosto complicato. Il rientro di Paqueta a centrocampo potrebbe migliorare il gioco dei rossoneri. Il Torino, invece, è una squadra con grande forza fisica e che fa affidamento sui suoi giocatori di maggiore qualità: Meitè, Belotti e Ansaldi. Mazzarri ha costruito un Toro a sua immagine e somiglianza e vuole centrare l’obiettivo Europa.

Torino – Milan si gioca questa sera allo stadio Olimpico e verrà trasmessa in TV da Sky sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Serie A (202). Ecco come vedere in diretta streaming Torino – Milan.

Torino – Milan: orario e dove vederla in TV

Il calcio d’inizio di Torino – Milan è fissato alle ore 20:30 del 28 aprile. Come tutti i posticipi della domenica sera, anche Torino – Milan verrà trasmessa in esclusiva da Sky. Il match può essere visto in TV sui canali SkySport Uno (201) e SkySport Serie A (202). Torino – Milan è disponibile anche in streaming su SkyGo.

Come guardare Torino – Milan in diretta streaming su SkyGo

Se state passando questa domenica sera fuori a cena, dovete sapere che potete vedere Torino – Milan in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky.

Per poter utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, essere registrati al sito internet di Sky e usare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di SkyGo può essere scaricata dal sito di Sky e dal Google Play Store e App Store.

Per guardare in live streaming Torino – Milan è necessario lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Si aprirà una lista con tutti i canali di Sky disponibili in streaming. Scrollando verso il basso troverete SkySport Uno (201) e SkySport Serie A (202): selezionando uno dei canali e premendo sul tasto “Play” partirà lo streaming di Torino – Milan.

Se non hai un abbonamento a SkyGo, puoi seguire la diretta testuale di Torino – Milan su Virgilio Sport.