Come vedere in TV e in streaming gratis il GP del Belgio 2022 di Formula 1

Dopo le vacanze estive ricomincia il campionato di Formula 1 2022. E si riparte da uno dei circuiti più iconici e amati dai piloti e dagli appassionati: Spa-Francorchamps. Nel weekend dal 26 al 28 agosto, infatti, va in scena il GP del Belgio e si preannuncia già decisivo per le sorti del mondiale. Le squadre, infatti, hanno tempo solo alla fine di questo mese per portare gli ultimi aggiornamenti alla power unit, dopodiché non sarà più possibile modificarle per un paio di anni. E per questo motivo molti piloti potrebbero decidere di cambiare il motore e incorrere in una penalità di venti posizioni. Per il momento sicuri di partire dal fondo ci sono cinque piloti, tra cui Leclerc e Verstappen, i due contendenti al mondiale.

Questo cambio di power unit permetterà a entrambi di avere a disposizione più ricambi da qui alla fine dell’anno senza incorrere in altre penalità. Una scelta intelligente che potrebbe rivelarsi decisiva già nelle prossime gare. Il vantaggio del pilota olandese è cospicuo, ma la Ferrari deve crederci: finora nessuna vettura si è dimostrata infallibile sotto il punto di vista dell’affidabilità e il problema è sempre dietro l’angolo. A Spa-Francorchamps debutta anche una novità regolamentare che ha fatto storcere il naso soprattutto alla Red-Bull e alla Ferrari: per diminuire il problema del porpoising le scuderie saranno costrette ad aumentare l’altezza delle vetture da terra e questo potrebbe favorire la Mercedes.

Il GP del Belgio 2022 è un’esclusiva SkySport che trasmetterà sui canali dedicati tutti gli appuntamenti del fine settimane, a partire dalle prove libere del weekend. Gli appassionati potranno seguire il gran premio di Formula 1 anche in streaming gratis utilizzando le apposite piattaforme online. Ecco come fare.

GP del Belgio 2022 di Formula 1: orari e appuntamenti

Si corre in Europa e quindi gli orari sono quelli classici. Si parte il venerdì con la doppia sessione di prove libere e si chiude la domenica con la classica partenza alle 15:00. Ecco la tabella riassuntiva.

Prove libere 1 : ore 14:00 – venerdì 26 agosto

: ore 14:00 – venerdì 26 agosto Prove libere 2 : ore 17:00 – venerdì 26 agosto

: ore 17:00 – venerdì 26 agosto Prove libere 3 : ore 13:00 – sabato 27 agosto

: ore 13:00 – sabato 27 agosto Qualifiche : ore 16:00 – sabato 27 agosto

: ore 16:00 – sabato 27 agosto Gara: ore 15:00 – domenica 28 agosto

Come vedere in TV il GP del Belgio 2022 di Formula 1

Per seguire in diretta, in esclusiva e con la risoluzione 4K il GP del Belgio 2022 bisogna collegarsi ai canali di SkySport. Oltre alle prove libere, alle qualifiche e alla gara, l’emittente satellitare seguirà il gran premio anche con collegamenti dal paddock per non farvi perdere nemmeno un’istante del weekend di Formula1. Chi non è abbonato al pacchetto Sport di Sky ha un’ottima alternativa: Now TV. Si tratta del servizio on demand della stessa Sky e che può essere installato sugli smart TV tramite l’app. In alternativa è possibile acquistare la Now Smart Stick, la chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI e con all’interno due mesi dell’abbonamento Sport di Now TV.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

L’unico modo per vedere in chiaro in TV il GP del Belgio 2022 di Formula 1 è il canale TV8. Purtroppo le qualifiche e la gara non verranno trasmesse in diretta, ma solamente in differita.

Come guardare in streaming il GP del Belgio 2022 di Formula 1

Se siete tra i fortunati che ancora si stanno godendo gli ultimi giorni di ferie, non preoccupatevi, c’è la possibilità di guardare il GP del Belgio di Formula 1 in streaming gratis. Per farlo ci sono diverse soluzioni. Gli abbonati a Sky possono scaricare l’app di SkyGo sul proprio dispositivo, accedere con le credenziali Sky e premere sul banner dedicato all’evento presente nell’homepage. Procedura molto simile per gli abbonati a NowTV. Anche in questo caso basta installare l’app su smartphone, tablet o computer e selezionare il GP del Belgio 2022.

L’unico modo per vedere in streaming gratis il GP del Belgio 2022 di Formula 1 che si corre sul circuito di Spa-Francorchamps è il sito di TV8. Accedendo alla piattaforma, bisogna cliccare sulla voce dedicata allo "streaming" e aspettare qualche secondo. Non è necessario né un abbonamento, né l’iscrizione al sito. Ricordiamo che sarà possibile seguire il gran premio solamente in streaming.